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Football Life Simulator (Мод, Бесплатные покупки)

Football Life Simulator (Мод, Бесплатные покупки) v0.0.1

Стань звездой поля и привнеси роскошь в каждое касание в симуляторе жизни

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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ludu
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:13
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 685 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Описание

Football Life Simulator — это мобильная RPG-дневник, в которой ты проживаешь путь от безымянного новичка до кумира стадионов. В приложении неделя разбита на тренировки, бытовые дела и матчи, а каждые пять минут ты решаешь: доработать удар, засветиться в прессе или выйти на вечернюю тусовку. Поздняя вечеринка повышает популярность, но крадёт выносливость; лишний спринт на дорожке качает форму, но рискует травмой. Пульс стадиона, вспышки камер и рев трибун — всё зависит от того, какую жертву ты готов принести ради следующего контракта.


Секрет успеха держится на карьерном росте и реалистичных тренировках. Мини-игры беговой дорожки, канаты и жим штанги растят силу и скорость; тактические карточки перестраивают схему команды, а рынок трансферов позволяет торговаться за бонусы и эксклюзивные бутсы. Каждая победа приносит трофеи и открывает новые квартиры, а вложения направляют доходы в акции или суперкар мечты. Выведи клуб к титулу, сохрани отношения и докажи, что настоящий чемпион сияет и на поле, и после финального свистка.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Скачать Football Life Simulator (Мод, Бесплатные покупки) 685 Мб Ссылка 2 685 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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