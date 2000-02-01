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Herex Simulator Indonesia (Мод, Много денег)

Herex Simulator Indonesia (Мод, Много денег) 1.0.28

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Версия:
1.0.28
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VerlyGameDev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
29
Скриншоты
Описание

После долгих ожиданий VerlyGamedev с гордостью представляет Herex Simulator Indonesia, захватывающий симулятор мотоцикла, который приглашает игроков исследовать яркие пейзажи и культурное разнообразие Индонезии. В этой игре вам предстоит не только наслаждаться динамичной ездой, но и погружаться в аутентичную атмосферу индонезийских городов, открывая для себя их уникальную архитектуру и природную красоту.


Herex Simulator Indonesia предлагает игрокам реалистичный опыт езды благодаря потрясающей графике и тщательно проработанным ландшафтам. Прокатитесь по оживленным улицам городов, исследуйте живописные пейзажи и справляйтесь с различными дорожными испытаниями. Каждая поездка — это новое приключение, которое позволяет ощутить свободу дороги и насладиться ощущением скорости и ветра на открытых трассах. Будь то сложные повороты или живописные маршруты, игра предлагает увлекательный и реалистичный симулятор для любителей мотоспорта и исследователей.


Информация о модах

Много монет

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 Теги темы: Много денег

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