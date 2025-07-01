Описание

Ты — не просто утончённая дочь короля, а Crunchyroll Destiny’s Princess, вынужденная сменить корсет на кольчугу. Начнёшь с мелких вылазок: патрули у лесных границ, ночные дозоры у разрушенных сторожек и тренировки под дождём стрел. Каждая стычка — шанс отточить технику, а первые победы дарят уважение офицеров, чьи взгляды полны сомнений. Но только так закаляется истинный воин, способный возглавить полчища перед лицом надвигающейся тьмы.





Когда вера воинов окрепнет, перед тобой откроется путь к управлению армией на поле брани: строй формации пехоты, расставляй лучников и готовь кавалерию к прорыву флангов. Кампания за кампанией срывай осады, отражай атаки чудовищных легионов и ищи лазейки в обороне врага. Ключом к победе станут не только клинок и заклинания, но и твоя способность быстро принимать решения, вдохновляя солдат и ведя королевство к светлому будущему.