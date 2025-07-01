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Crunchyroll Destiny's Princess

Crunchyroll Destiny's Princess v0.0.18

От палаты королевы — к командованию армией в пламени битвы

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Версия:
0.0.18
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:38
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 809 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Ты — не просто утончённая дочь короля, а Crunchyroll Destiny’s Princess, вынужденная сменить корсет на кольчугу. Начнёшь с мелких вылазок: патрули у лесных границ, ночные дозоры у разрушенных сторожек и тренировки под дождём стрел. Каждая стычка — шанс отточить технику, а первые победы дарят уважение офицеров, чьи взгляды полны сомнений. Но только так закаляется истинный воин, способный возглавить полчища перед лицом надвигающейся тьмы.


Когда вера воинов окрепнет, перед тобой откроется путь к управлению армией на поле брани: строй формации пехоты, расставляй лучников и готовь кавалерию к прорыву флангов. Кампания за кампанией срывай осады, отражай атаки чудовищных легионов и ищи лазейки в обороне врага. Ключом к победе станут не только клинок и заклинания, но и твоя способность быстро принимать решения, вдохновляя солдат и ведя королевство к светлому будущему.


Информация о модах

Разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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