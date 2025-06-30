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Shri Ram Mandir Game (Мод, Много денег)

Shri Ram Mandir Game (Мод, Много денег) v7.4

Управляй храмом, вдохновляй преданных и расширяй священное пространство

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Версия:
7.4
Требования:
Android 10
Разработчик:
Funstop Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Описание

Shri Ram Mandir Game — медитативный сим-менеджер храма, где ты каждый день встречаешь поток паломников. За пять минут ты ставишь очередь даршана, распределяешь прасад, следишь, чтобы колокола звонили вовремя, и собираешь подношения для следующего улучшения алтаря. Управляй маршрутом верующих простыми свайпами, держи шкалу удовлетворения зелёной — и почувствуй, как тихий шёпот мантр наполняет двор.


Расширяй священное пространство: открывай дополнительные святыни Хануману и Сите, нанимай пуджари и украшай колонны. Активируй божественные улучшения, чтобы увеличить вместимость зала, ускорить поток благословений и привлекать уникальных гостей. Каждую неделю запускай сезонные фестивали с огненными аарт и цветочными ранголи, зарабатывай редкие рупии и новые статуи. Сохраняй прогресс офлайн, делись скриншотами рейтинга с друзьями и возвращайся, чтобы вписать своё имя в летопись храма.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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