Описание

Shri Ram Mandir Game — медитативный сим-менеджер храма, где ты каждый день встречаешь поток паломников. За пять минут ты ставишь очередь даршана, распределяешь прасад, следишь, чтобы колокола звонили вовремя, и собираешь подношения для следующего улучшения алтаря. Управляй маршрутом верующих простыми свайпами, держи шкалу удовлетворения зелёной — и почувствуй, как тихий шёпот мантр наполняет двор.





Расширяй священное пространство: открывай дополнительные святыни Хануману и Сите, нанимай пуджари и украшай колонны. Активируй божественные улучшения, чтобы увеличить вместимость зала, ускорить поток благословений и привлекать уникальных гостей. Каждую неделю запускай сезонные фестивали с огненными аарт и цветочными ранголи, зарабатывай редкие рупии и новые статуи. Сохраняй прогресс офлайн, делись скриншотами рейтинга с друзьями и возвращайся, чтобы вписать своё имя в летопись храма.