Shri Ram Mandir Game (Мод, Много денег) v7.4
Управляй храмом, вдохновляй преданных и расширяй священное пространство
Shri Ram Mandir Game — медитативный сим-менеджер храма, где ты каждый день встречаешь поток паломников. За пять минут ты ставишь очередь даршана, распределяешь прасад, следишь, чтобы колокола звонили вовремя, и собираешь подношения для следующего улучшения алтаря. Управляй маршрутом верующих простыми свайпами, держи шкалу удовлетворения зелёной — и почувствуй, как тихий шёпот мантр наполняет двор.
Расширяй священное пространство: открывай дополнительные святыни Хануману и Сите, нанимай пуджари и украшай колонны. Активируй божественные улучшения, чтобы увеличить вместимость зала, ускорить поток благословений и привлекать уникальных гостей. Каждую неделю запускай сезонные фестивали с огненными аарт и цветочными ранголи, зарабатывай редкие рупии и новые статуи. Сохраняй прогресс офлайн, делись скриншотами рейтинга с друзьями и возвращайся, чтобы вписать своё имя в летопись храма.
Много денег
Скачать Shri Ram Mandir Game (Мод, Много денег) v7.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.