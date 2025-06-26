android-1.ru / Игры / Симуляторы / Idle Apocalypse (Мод меню)
Idle Apocalypse (Мод меню)

Idle Apocalypse (Мод меню) v1.88

2
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.88
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Grumpy Rhino Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:06
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 477
Описание

Если вы любите игры в жанре апокалипсиса, то Idle Apocalypse станет идеальным выбором по многим причинам. В этой игре вы берете на себя роль владельца злой базы и развиваете её, чтобы создать апокалипсис для всего мира. Игровой процесс включает строительство и модернизацию различных структур, чтобы усилить свою базу и подготовиться к глобальному разрушению.


Idle Apocalypse предлагает конкретные инструкции и задачи, которые помогут вам прогрессировать и собирать различные ресурсы. Эти ресурсы необходимы для улучшения вашей базы и увеличения её мощи. Каждый шаг в игре требует стратегического планирования и внимательного управления ресурсами, чтобы добиться наилучших результатов.


Не упускайте из виду ничего важного, ведь каждое действие может существенно повлиять на ваш успех в создании апокалипсиса. Игра сочетает элементы стратегии и управления, предлагая игрокам уникальный и увлекательный опыт. Погрузитесь в мир Idle Apocalypse и станьте архитектором конца света, развивая свою базу и реализуя свои темные замыслы.


Информация о модах
  • Чит-меню
  • Вы можете добавить денег/разблокировать все, что захотите
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Apocalypse (Мод меню) v1.88 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Idle Apocalypse (Мод меню) 117 Мб Ссылка 2 117 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Real Driving 2:Лучший симулятор автомобиля (Мод, Много денег)
Real Driving 2:Лучший симулятор автомобиля (Мод, Много денег)
Version: 1.05
Симулятор минского метро (Мод, Много денег)
Симулятор минского метро (Мод, Много денег)
Version: 1.0.0
Rebaixados Elite Brasil (Встроенный кэш)
Rebaixados Elite Brasil (Встроенный кэш)
Version: 3.9.8.1
Another World Market Varlerion (Мод, Бесплатные покупки)
Another World Market Varlerion (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.8.0
Agenite: Medieval Empire builder (Мод, Много денег)
Agenite: Medieval Empire builder (Мод, Много денег)
Version: 1.1.0
Robot Colony 2 (Мод, Без рекламы)
Robot Colony 2 (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.47
Diamond City: Idle Tycoon (Мод, Много денег)
Diamond City: Idle Tycoon (Мод, Много денег)
Version: 0.0.9
Townsmen 6 (Мод, Много денег)
Townsmen 6 (Мод, Много денег)
Version: 1.2.4

Отзывы о Idle Apocalypse (Мод меню)


Комментарии (3)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Ивае
Ивае 17 августа 2023 15:42
Когда исправите кнопку?
+2
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 24 июня 2023 22:59
Гость,
Здравствуйте, постараемся
+1
Ответить
Гость
Гость 24 июня 2023 22:47
Здравствуйте! Я это скачал и проверил эту кнопку! Она не работает! (Точнее работает но не вылезает окошко)

Исправьте это пожайлуста
0
Ответить