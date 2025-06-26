Если вы любите игры в жанре апокалипсиса, то Idle Apocalypse станет идеальным выбором по многим причинам. В этой игре вы берете на себя роль владельца злой базы и развиваете её, чтобы создать апокалипсис для всего мира. Игровой процесс включает строительство и модернизацию различных структур, чтобы усилить свою базу и подготовиться к глобальному разрушению.
Idle Apocalypse предлагает конкретные инструкции и задачи, которые помогут вам прогрессировать и собирать различные ресурсы. Эти ресурсы необходимы для улучшения вашей базы и увеличения её мощи. Каждый шаг в игре требует стратегического планирования и внимательного управления ресурсами, чтобы добиться наилучших результатов.
Не упускайте из виду ничего важного, ведь каждое действие может существенно повлиять на ваш успех в создании апокалипсиса. Игра сочетает элементы стратегии и управления, предлагая игрокам уникальный и увлекательный опыт. Погрузитесь в мир Idle Apocalypse и станьте архитектором конца света, развивая свою базу и реализуя свои темные замыслы.
- Чит-меню
- Вы можете добавить денег/разблокировать все, что захотите
Скачать Idle Apocalypse (Мод меню) v1.88 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.