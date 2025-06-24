Игры Clicker и Idle - это игры, которые предпочитают развлекать многие игроки. Если игрок является фанатом этой серии игр и любит копать, он будет знать, что знаменитая игра «Tap Tap Dig» получила самые высокие оценки во всем мире. Из-за успеха этой игры производитель игры решил выпустить вторую часть игры под названием Tap Tap Dig 2, чтобы люди могли играть в нее. Во второй части игры игроки испытают много нового, добавленного творческой командой, чтобы увеличить опыт игрока. И если вы когда-либо сталкивались с первой частью игры, то эту вторую часть игроки не должны игнорировать.
Если вы хотите кратко описать игровой процесс, приведенное выше предложение - самый разумный вариант. Игрокам нужно копать глубоко в земле, чтобы заработать деньги. Внутреннее ядро Земли и все, что мы знаем сейчас, является результатом наших исследований, но если в реальном мире люди не могут этого сделать, приходите в игру, чтобы узнать ядро. На другом лежит много слоев почвы, камней и минералов, которые вы можете копать. Каждый слой имеет свой HP, и игрокам нужно только копать, чтобы довести HP до 0, чтобы иметь возможность преодолеть эту землю. Игра проста, но игрок может получить много захватывающих вещей, когда придет в игру, чтобы провести отличные моменты развлечения.
1. Увеличить алмазы
2. Увеличить окаменелости
3. Увеличить жетоны планет
4. Навык получает мгновенный максимальный уровень после разблокировки
5. Продолжительность навыка более 4 минут
6. Отсутствие умения CD
7. Навыки складываются / возможна мультиактивация
8. Неограниченное количество ключей
9. 30 Сундук для получения
10. Создание мгновенного финиша
11. Стоимость помощника выше в 5 раз.
Скачать Tap Tap Dig 2 (Мод, Много денег) v0.6.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.