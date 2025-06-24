android-1.ru / Игры / Симуляторы / Tap Tap Dig 2 (Мод, Много денег)
Tap Tap Dig 2 (Мод, Много денег)

Tap Tap Dig 2 (Мод, Много денег) v0.6.7

2
4
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.6.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Iron Horse Games LLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 20:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 49 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 299
Описание

Игры Clicker и Idle - это игры, которые предпочитают развлекать многие игроки. Если игрок является фанатом этой серии игр и любит копать, он будет знать, что знаменитая игра «Tap Tap Dig» получила самые высокие оценки во всем мире. Из-за успеха этой игры производитель игры решил выпустить вторую часть игры под названием Tap Tap Dig 2,  чтобы люди могли играть в нее. Во второй части игры игроки испытают много нового, добавленного творческой командой, чтобы увеличить опыт игрока. И если вы когда-либо сталкивались с первой частью игры, то эту вторую часть игроки не должны игнорировать. 


Если вы хотите кратко описать игровой процесс, приведенное выше предложение - самый разумный вариант. Игрокам нужно копать глубоко в земле, чтобы заработать деньги. Внутреннее ядро Земли и все, что мы знаем сейчас, является результатом наших исследований, но если в реальном мире люди не могут этого сделать, приходите в игру, чтобы узнать ядро. На другом лежит много слоев почвы, камней и минералов, которые вы можете копать. Каждый слой имеет свой HP, и игрокам нужно только копать, чтобы довести HP до 0, чтобы иметь возможность преодолеть эту землю. Игра проста, но игрок может получить много захватывающих вещей, когда придет в игру, чтобы провести отличные моменты развлечения.


Информация о модах

1. Увеличить алмазы

2. Увеличить окаменелости

3. Увеличить жетоны планет

4. Навык получает мгновенный максимальный уровень после разблокировки

5. Продолжительность навыка более 4 минут

6. Отсутствие умения CD

7. Навыки складываются / возможна мультиактивация 

8. Неограниченное количество ключей

9. 30 Сундук для получения

10. Создание мгновенного финиша

11. Стоимость помощника выше в 5 раз.


Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Tap Tap Dig 2 (Мод, Много денег) v0.6.7 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Tap Tap Dig 2 (Мод, Много денег) 49 Мб Ссылка 2 49 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Epic Battle Simulator 2 (Мод, Много денег)
Epic Battle Simulator 2 (Мод, Много денег)
Version: 1.6.80
История про дизайн моего дома (Мод, Много денег)
История про дизайн моего дома (Мод, Много денег)
Version: 1.5.00
MudRunner (Мод, Всё открыто)
MudRunner (Мод, Всё открыто)
Version: 1.5.5.0
Gangster Town: Vice District (Мод, Много денег)
Gangster Town: Vice District (Мод, Много денег)
Version: 2.8.1
Real Car Parking Master (Мод, Бесплатные покупки)
Real Car Parking Master (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.8.1
Episode - Choose Your Story (Мод, Премиум выбор)
Episode - Choose Your Story (Мод, Премиум выбор)
Version: 26.20
Кулинарный Вояж (Мод, Много денег)
Кулинарный Вояж (Мод, Много денег)
Version: 1.11.11+b725f5b
Жизнь Бомжа (Мод, Много денег)
Жизнь Бомжа (Мод, Много денег)
Version: 2.2.15

Отзывы о Tap Tap Dig 2 (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив