Описание

Игры Clicker и Idle - это игры, которые предпочитают развлекать многие игроки. Если игрок является фанатом этой серии игр и любит копать, он будет знать, что знаменитая игра «Tap Tap Dig» получила самые высокие оценки во всем мире. Из-за успеха этой игры производитель игры решил выпустить вторую часть игры под названием Tap Tap Dig 2, чтобы люди могли играть в нее. Во второй части игры игроки испытают много нового, добавленного творческой командой, чтобы увеличить опыт игрока. И если вы когда-либо сталкивались с первой частью игры, то эту вторую часть игроки не должны игнорировать.





Если вы хотите кратко описать игровой процесс, приведенное выше предложение - самый разумный вариант. Игрокам нужно копать глубоко в земле, чтобы заработать деньги. Внутреннее ядро Земли и все, что мы знаем сейчас, является результатом наших исследований, но если в реальном мире люди не могут этого сделать, приходите в игру, чтобы узнать ядро. На другом лежит много слоев почвы, камней и минералов, которые вы можете копать. Каждый слой имеет свой HP, и игрокам нужно только копать, чтобы довести HP до 0, чтобы иметь возможность преодолеть эту землю. Игра проста, но игрок может получить много захватывающих вещей, когда придет в игру, чтобы провести отличные моменты развлечения.