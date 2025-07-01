Описание

Weed Farm: Trash Collector Sim бросает тебя за руль дребезжащего грузовика и даёт город длиной 12 районов, забитых мусором. Каждые пять минут ты цепляешь 20 мешков, сортируешь металл от пластика и скидываешь тонну хлама в контейнер, чтобы заработать первые кредиты. Счётчик чистоты растёт, улицы светлеют, а навигатор подкидывает новый квартал. Но за рулём ты уже мечтаешь о зелёных плантациях за окраиной – ведь там скрыта настоящая награда.





Расчистишь три квартала — появится режим выращивания травы: сеешь саженцы, поливаешь их дождевой системой и за 15 минут превращаешь семь горшков в урожай, который продаёшь на рынке фургонов. Прибыль идёт на улучшение мусоровоза — новый пресс уменьшит отходы на 25%, мощный двигатель ускорит рейсы. Лови еженедельные события «Ночь уборщиков», строй теплицы, соревнуйся в таблице чистоты и докажи, что можешь держать город и ферму в идеальном порядке!