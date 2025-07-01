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Weed Farm: Trash Collector Sim (Мод, Без рекламы)

Weed Farm: Trash Collector Sim (Мод, Без рекламы) v1.0.2

От мусоровоза к конопляной империи: убери улицы и взрасти бизнес с нуля

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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
OneUp Game Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:40
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание

Weed Farm: Trash Collector Sim бросает тебя за руль дребезжащего грузовика и даёт город длиной 12 районов, забитых мусором. Каждые пять минут ты цепляешь 20 мешков, сортируешь металл от пластика и скидываешь тонну хлама в контейнер, чтобы заработать первые кредиты. Счётчик чистоты растёт, улицы светлеют, а навигатор подкидывает новый квартал. Но за рулём ты уже мечтаешь о зелёных плантациях за окраиной – ведь там скрыта настоящая награда.


Расчистишь три квартала — появится режим выращивания травы: сеешь саженцы, поливаешь их дождевой системой и за 15 минут превращаешь семь горшков в урожай, который продаёшь на рынке фургонов. Прибыль идёт на улучшение мусоровоза — новый пресс уменьшит отходы на 25%, мощный двигатель ускорит рейсы. Лови еженедельные события «Ночь уборщиков», строй теплицы, соревнуйся в таблице чистоты и докажи, что можешь держать город и ферму в идеальном порядке!


Информация о модах

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Скачать Weed Farm: Trash Collector Sim (Мод, Без рекламы) v1.0.2 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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