Weed Farm: Trash Collector Sim (Мод, Без рекламы) v1.0.2
От мусоровоза к конопляной империи: убери улицы и взрасти бизнес с нуля
Weed Farm: Trash Collector Sim бросает тебя за руль дребезжащего грузовика и даёт город длиной 12 районов, забитых мусором. Каждые пять минут ты цепляешь 20 мешков, сортируешь металл от пластика и скидываешь тонну хлама в контейнер, чтобы заработать первые кредиты. Счётчик чистоты растёт, улицы светлеют, а навигатор подкидывает новый квартал. Но за рулём ты уже мечтаешь о зелёных плантациях за окраиной – ведь там скрыта настоящая награда.
Расчистишь три квартала — появится режим выращивания травы: сеешь саженцы, поливаешь их дождевой системой и за 15 минут превращаешь семь горшков в урожай, который продаёшь на рынке фургонов. Прибыль идёт на улучшение мусоровоза — новый пресс уменьшит отходы на 25%, мощный двигатель ускорит рейсы. Лови еженедельные события «Ночь уборщиков», строй теплицы, соревнуйся в таблице чистоты и докажи, что можешь держать город и ферму в идеальном порядке!
Без рекламы
Скачать Weed Farm: Trash Collector Sim (Мод, Без рекламы) v1.0.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.