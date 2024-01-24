Ranking of Heroes: Idle Game (Мод меню) 1.3.0
Ranking of Heroes - это захватывающая ролевая игра в режиме ожидания, которая обещает приносить невероятно веселое развлечение. В этой игре вам предстоит взять на себя роль героя и подняться с последнего места до звания героя №1, используя демонические силы.
Одной из ключевых особенностей Ranking of Heroes является автоматический бой. Вы будете сражаться с героями, монстрами и боссами, не участвуя в боях непосредственно. Просто простаивайте и наблюдайте, как ваш герой сражается автоматически, при этом получая опыт, навыки, снаряжение, питомцев и многое другое.
Механика боя в одно касание делает эту игру очень доступной для игроков, которые предпочитают более расслабленный и менее активный подход к играм. Просто нажимайте на кнопки, чтобы улучшать навыки своего героя, и наслаждайтесь боями, которые разворачиваются автоматически.
- Меню модов
- Множитель скоростной игры
- Драгоценные камни не уменьшаются при трате
MOD V2
МЕНЮ МОД
✶ Неограниченное количество драгоценных камней (никогда не уменьшайте, сначала нужно достаточно)
✶ Нет компакт-диска навыков
✶ Скорость игры
Скачать Ranking of Heroes: Idle Game (Мод меню) 1.3.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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