Ranking of Heroes - это захватывающая ролевая игра в режиме ожидания, которая обещает приносить невероятно веселое развлечение. В этой игре вам предстоит взять на себя роль героя и подняться с последнего места до звания героя №1, используя демонические силы.





Одной из ключевых особенностей Ranking of Heroes является автоматический бой. Вы будете сражаться с героями, монстрами и боссами, не участвуя в боях непосредственно. Просто простаивайте и наблюдайте, как ваш герой сражается автоматически, при этом получая опыт, навыки, снаряжение, питомцев и многое другое.





Механика боя в одно касание делает эту игру очень доступной для игроков, которые предпочитают более расслабленный и менее активный подход к играм. Просто нажимайте на кнопки, чтобы улучшать навыки своего героя, и наслаждайтесь боями, которые разворачиваются автоматически.