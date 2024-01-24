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Ranking of Heroes: Idle Game (Мод меню)

Ranking of Heroes: Idle Game (Мод меню) 1.3.0

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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ふんどしパレード
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
331

Ranking of Heroes - это захватывающая ролевая игра в режиме ожидания, которая обещает приносить невероятно веселое развлечение. В этой игре вам предстоит взять на себя роль героя и подняться с последнего места до звания героя №1, используя демонические силы.


Одной из ключевых особенностей Ranking of Heroes является автоматический бой. Вы будете сражаться с героями, монстрами и боссами, не участвуя в боях непосредственно. Просто простаивайте и наблюдайте, как ваш герой сражается автоматически, при этом получая опыт, навыки, снаряжение, питомцев и многое другое.


Механика боя в одно касание делает эту игру очень доступной для игроков, которые предпочитают более расслабленный и менее активный подход к играм. Просто нажимайте на кнопки, чтобы улучшать навыки своего героя, и наслаждайтесь боями, которые разворачиваются автоматически.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель скоростной игры
  • Драгоценные камни не уменьшаются при трате

MOD V2


МЕНЮ МОД
✶ Неограниченное количество драгоценных камней (никогда не уменьшайте, сначала нужно достаточно)
✶ Нет компакт-диска навыков
✶ Скорость игры


 Теги темы: Мод меню

Скачать Ranking of Heroes: Idle Game (Мод меню) 1.3.0 взлом

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MOD V2 120 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 120 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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