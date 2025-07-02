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Gangstar Open City Empire

Gangstar Open City Empire v2.0

На скорости мегаполиса: тюнингуй тачки, мчи сквозь трафик, строй империю

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Версия:
2.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DIGITECH LLP
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 276 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Gangstar Open City Empire — аркадный симулятор уличных гонок в открытом мегаполисе. Каждые пять минут ты пересаживаешься в новый muscle-car, жмёшь газ, лавируешь между маршрутками и подрезаешь соперника, пока копы ловят тебя радаром. Победа в спринте приносит доллары и редкие детали, а рев мотора гремит в переулках, где неон пляшет на лобовом. Сумеешь ли пересечь финиш быстрее, чем таймер досчитает до нуля, и сорвать первый нелегальный контракт?


Деньги текут в гараж: открывай тюнинг без ограничений — турбо, винил, дрифт-шасси — и поднимай рейтинг болида до 900+. Город даёт 60 миссий, недельные чемпионаты и свободное исследование с трамплинами и тайниками. Рост влияния нанимает ИИ-гонцов и расширяет автосалон, а сезонные PvP-лиги приносят эксклюзивные обвесы. Облачное сохранение даёт вернуться за рулём с любого устройства — запрыгивай и оставь на асфальте знак победы!


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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