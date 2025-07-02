Описание

Gangstar Open City Empire — аркадный симулятор уличных гонок в открытом мегаполисе. Каждые пять минут ты пересаживаешься в новый muscle-car, жмёшь газ, лавируешь между маршрутками и подрезаешь соперника, пока копы ловят тебя радаром. Победа в спринте приносит доллары и редкие детали, а рев мотора гремит в переулках, где неон пляшет на лобовом. Сумеешь ли пересечь финиш быстрее, чем таймер досчитает до нуля, и сорвать первый нелегальный контракт?





Деньги текут в гараж: открывай тюнинг без ограничений — турбо, винил, дрифт-шасси — и поднимай рейтинг болида до 900+. Город даёт 60 миссий, недельные чемпионаты и свободное исследование с трамплинами и тайниками. Рост влияния нанимает ИИ-гонцов и расширяет автосалон, а сезонные PvP-лиги приносят эксклюзивные обвесы. Облачное сохранение даёт вернуться за рулём с любого устройства — запрыгивай и оставь на асфальте знак победы!