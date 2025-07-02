Gangstar Open City Empire v2.0
На скорости мегаполиса: тюнингуй тачки, мчи сквозь трафик, строй империю
Gangstar Open City Empire — аркадный симулятор уличных гонок в открытом мегаполисе. Каждые пять минут ты пересаживаешься в новый muscle-car, жмёшь газ, лавируешь между маршрутками и подрезаешь соперника, пока копы ловят тебя радаром. Победа в спринте приносит доллары и редкие детали, а рев мотора гремит в переулках, где неон пляшет на лобовом. Сумеешь ли пересечь финиш быстрее, чем таймер досчитает до нуля, и сорвать первый нелегальный контракт?
Деньги текут в гараж: открывай тюнинг без ограничений — турбо, винил, дрифт-шасси — и поднимай рейтинг болида до 900+. Город даёт 60 миссий, недельные чемпионаты и свободное исследование с трамплинами и тайниками. Рост влияния нанимает ИИ-гонцов и расширяет автосалон, а сезонные PvP-лиги приносят эксклюзивные обвесы. Облачное сохранение даёт вернуться за рулём с любого устройства — запрыгивай и оставь на асфальте знак победы!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.