Описание

GunCraft Legends — это симбиоз крафта и шутера, где блоки становятся стенами страхов, а каждые пять минут ты соединяешь ствол, приклад и редкий модуль, чтобы собрать уникальное оружие. Построй первое укрытие, воткни турели по периметру и отбей ночную волну монстров, прежде чем рассвет раскрасит пиксельный горизонт. Лутая руды в карьерах и вскрывая тайники пустошей, ты решаешь, станет ли база кузницей легенд или руинами на карте.





Заработанные ресурсы вкладывай в стены из обсидиана, слияние солдат-ботов и апгрейд дрона-сборщика, а в свободную минуту прыгай в режим PvP/PvE, чтобы проверить сборку на живых игроках или зомби-титане. Соединяй одинаковые блоки — и армия эволюционирует в элитных рейнджеров с плазменной пушкой. Открытый мир прячет порталы с редкими биомами, а офлайн-режим сохраняет прогресс без сети, так что встретимся у кузницы, когда серверы уснут.