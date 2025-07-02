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GunCraft Legends

GunCraft Legends v1.0

Построй базу, крафти уникальное оружие и выживи в штурме зомби-армии

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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dev Haryadi
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 854 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

GunCraft Legends — это симбиоз крафта и шутера, где блоки становятся стенами страхов, а каждые пять минут ты соединяешь ствол, приклад и редкий модуль, чтобы собрать уникальное оружие. Построй первое укрытие, воткни турели по периметру и отбей ночную волну монстров, прежде чем рассвет раскрасит пиксельный горизонт. Лутая руды в карьерах и вскрывая тайники пустошей, ты решаешь, станет ли база кузницей легенд или руинами на карте.


Заработанные ресурсы вкладывай в стены из обсидиана, слияние солдат-ботов и апгрейд дрона-сборщика, а в свободную минуту прыгай в режим PvP/PvE, чтобы проверить сборку на живых игроках или зомби-титане. Соединяй одинаковые блоки — и армия эволюционирует в элитных рейнджеров с плазменной пушкой. Открытый мир прячет порталы с редкими биомами, а офлайн-режим сохраняет прогресс без сети, так что встретимся у кузницы, когда серверы уснут.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Майнкрафт на андроид
Майнкрафт на андроид
 Теги темы: оригинал

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Скачать GunCraft Legends 854 Мб Ссылка 2 854 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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