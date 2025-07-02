GunCraft Legends v1.0
Построй базу, крафти уникальное оружие и выживи в штурме зомби-армии
GunCraft Legends — это симбиоз крафта и шутера, где блоки становятся стенами страхов, а каждые пять минут ты соединяешь ствол, приклад и редкий модуль, чтобы собрать уникальное оружие. Построй первое укрытие, воткни турели по периметру и отбей ночную волну монстров, прежде чем рассвет раскрасит пиксельный горизонт. Лутая руды в карьерах и вскрывая тайники пустошей, ты решаешь, станет ли база кузницей легенд или руинами на карте.
Заработанные ресурсы вкладывай в стены из обсидиана, слияние солдат-ботов и апгрейд дрона-сборщика, а в свободную минуту прыгай в режим PvP/PvE, чтобы проверить сборку на живых игроках или зомби-титане. Соединяй одинаковые блоки — и армия эволюционирует в элитных рейнджеров с плазменной пушкой. Открытый мир прячет порталы с редкими биомами, а офлайн-режим сохраняет прогресс без сети, так что встретимся у кузницы, когда серверы уснут.
Полная версия
Скачать GunCraft Legends v1.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.