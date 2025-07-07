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Indian Cars Simulator 3D (Мод, Много денег)

Indian Cars Simulator 3D (Мод, Много денег) v41

Испытай себя за рулём легендарных машин Индии

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Версия:
41
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Chauhan Brothers
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 01:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Indian Cars Simulator 3D — это реалистичный симулятор, в котором ты садишься за руль знаковых автомобилей и преодолеваешь сложнейшие маршруты, созданные для настоящих мастеров вождения. Узкие дороги, резкие повороты, неожиданные препятствия и динамичные условия — всё это проверит твою внимательность, реакцию и умение управлять автомобилем в любых ситуациях. Здесь важно не просто ехать, а чувствовать машину, контролировать каждое движение и добираться до цели без ошибок.


Тебя ждут десятки машин — от городских моделей до грузовиков, вдохновлённых реальными автомобилями Индии. Каждый автомобиль ведёт себя по-своему, с проработанной физикой и откликом. Indian Cars Simulator 3D предлагает свободное передвижение, интересные миссии, смену погоды и времени суток, чтобы каждое новое испытание ощущалось по-новому. Хочешь прокатиться по деревне, горам или городским улицам? Пристегни ремень — впереди дорога, где решают только твои навыки.


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Indian Cars Simulator 3D (Мод, Много денег) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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