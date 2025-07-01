Ant Kingdom (Мод меню) v1.0.2
Веди рой, объединяй муравьёв и преврати пустыню насекомых в свою империю
Ant Kingdom — казуальный сим-стратег про борьбу крошечных гигантов. Ты начинаешь в песчаном кратере с горсткой рабочих и каждые пять минут отправляешь их собирать мясо жуков, строить туннели и защищать матку. Смахнул пальцем — и лидер бросается в схватку, вонзая жала во вражеских скоробеев, пока остальные тащат трофеи домой. Но стоит тебе замешкаться — соседние колонии уже ползут, чтобы разорвать твой мурашник.
Объединяй муравьёв одного уровня, чтобы получать эпических воинов с ядовитыми укусами и взрывными атаками; каждая удачная синхронизация усиливает рой и открывает новые облики вождя. Расходуй добычу на эволюцию навыков — от брони хитина до ударной волны, сносящей жуков-боссов. Планируй слияния заранее, следи за таймером рейдов и докажи, что твоя империя способна поглотить всю пустыню!
- Меню модов
- Неограниченные деньги, ДНК, Мясо | покупайте все, даже если отрицательно || вы получаете умножение того, что вы зарабатываете x999
- Высокая скорость перемещения лидера
- Высокий урон от атаки лидера
- Высокая скорость атаки лидера
- Высокая скорость вращения лидера
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.