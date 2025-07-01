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Ant Kingdom (Мод меню)

Ant Kingdom (Мод меню) v1.0.2

Веди рой, объединяй муравьёв и преврати пустыню насекомых в свою империю

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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
TRBO FAST TOOLS INC.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Вчера, 19:01
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Ant Kingdom — казуальный сим-стратег про борьбу крошечных гигантов. Ты начинаешь в песчаном кратере с горсткой рабочих и каждые пять минут отправляешь их собирать мясо жуков, строить туннели и защищать матку. Смахнул пальцем — и лидер бросается в схватку, вонзая жала во вражеских скоробеев, пока остальные тащат трофеи домой. Но стоит тебе замешкаться — соседние колонии уже ползут, чтобы разорвать твой мурашник.


Объединяй муравьёв одного уровня, чтобы получать эпических воинов с ядовитыми укусами и взрывными атаками; каждая удачная синхронизация усиливает рой и открывает новые облики вождя. Расходуй добычу на эволюцию навыков — от брони хитина до ударной волны, сносящей жуков-боссов. Планируй слияния заранее, следи за таймером рейдов и докажи, что твоя империя способна поглотить всю пустыню!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченные деньги, ДНК, Мясо | покупайте все, даже если отрицательно || вы получаете умножение того, что вы зарабатываете x999
  • Высокая скорость перемещения лидера
  • Высокий урон от атаки лидера
  • Высокая скорость атаки лидера
  • Высокая скорость вращения лидера
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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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