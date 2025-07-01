Описание

Ant Kingdom — казуальный сим-стратег про борьбу крошечных гигантов. Ты начинаешь в песчаном кратере с горсткой рабочих и каждые пять минут отправляешь их собирать мясо жуков, строить туннели и защищать матку. Смахнул пальцем — и лидер бросается в схватку, вонзая жала во вражеских скоробеев, пока остальные тащат трофеи домой. Но стоит тебе замешкаться — соседние колонии уже ползут, чтобы разорвать твой мурашник.





Объединяй муравьёв одного уровня, чтобы получать эпических воинов с ядовитыми укусами и взрывными атаками; каждая удачная синхронизация усиливает рой и открывает новые облики вождя. Расходуй добычу на эволюцию навыков — от брони хитина до ударной волны, сносящей жуков-боссов. Планируй слияния заранее, следи за таймером рейдов и докажи, что твоя империя способна поглотить всю пустыню!