Mall & Fast Food Simulator 3D (Мод Меню) v2.9
Веди торговый центр от забытого павильона до мегаполиса продаж
Mall & Fast Food Simulator 3D — это симулятор торгового центра, где ты становишься управляющим гигантского комплекса, наполненного десятками магазинов и фудкортов. Начинаешь с крошечного павильона, где продаёшь хот-доги и газировку, а дальше развиваешься: открываешь бутики одежды, электроники, игрушек и даже оружейный отдел. Каждый день ты проверяешь отчёты, устраиваешь рекламные акции и следишь за потоком покупателей — ведь от этого зависит выручка и приток новых арендаторов.
Преврати скромную точку в настоящую бизнес-империю: нанимай персонал, прокачивай кухни фастфуда, расширяй фудкорт, устанавливай новые эскалаторы и фонтаны, чтобы удерживать толпы гостей. В игре сотни локаций: зоомагазин и кондитерская, супермаркет электроники и автосалон. Продумывай расстановку, балансируй цены и следи за отзывами — от этого зависят трафик и популярность. Работай офлайн, получай бонусы за ночные смены и строй крупнейший шопинг-район, о котором будут говорить все!
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Скачать Mall & Fast Food Simulator 3D (Мод Меню) v2.9 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.