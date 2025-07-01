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Mall & Fast Food Simulator 3D (Мод Меню)

Mall & Fast Food Simulator 3D (Мод Меню) v2.9

Веди торговый центр от забытого павильона до мегаполиса продаж

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Версия:
2.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Peri Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Описание

Mall & Fast Food Simulator 3D — это симулятор торгового центра, где ты становишься управляющим гигантского комплекса, наполненного десятками магазинов и фудкортов. Начинаешь с крошечного павильона, где продаёшь хот-доги и газировку, а дальше развиваешься: открываешь бутики одежды, электроники, игрушек и даже оружейный отдел. Каждый день ты проверяешь отчёты, устраиваешь рекламные акции и следишь за потоком покупателей — ведь от этого зависит выручка и приток новых арендаторов.


Преврати скромную точку в настоящую бизнес-империю: нанимай персонал, прокачивай кухни фастфуда, расширяй фудкорт, устанавливай новые эскалаторы и фонтаны, чтобы удерживать толпы гостей. В игре сотни локаций: зоомагазин и кондитерская, супермаркет электроники и автосалон. Продумывай расстановку, балансируй цены и следи за отзывами — от этого зависят трафик и популярность. Работай офлайн, получай бонусы за ночные смены и строй крупнейший шопинг-район, о котором будут говорить все!


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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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