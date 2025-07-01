Описание

Mall & Fast Food Simulator 3D — это симулятор торгового центра, где ты становишься управляющим гигантского комплекса, наполненного десятками магазинов и фудкортов. Начинаешь с крошечного павильона, где продаёшь хот-доги и газировку, а дальше развиваешься: открываешь бутики одежды, электроники, игрушек и даже оружейный отдел. Каждый день ты проверяешь отчёты, устраиваешь рекламные акции и следишь за потоком покупателей — ведь от этого зависит выручка и приток новых арендаторов.





Преврати скромную точку в настоящую бизнес-империю: нанимай персонал, прокачивай кухни фастфуда, расширяй фудкорт, устанавливай новые эскалаторы и фонтаны, чтобы удерживать толпы гостей. В игре сотни локаций: зоомагазин и кондитерская, супермаркет электроники и автосалон. Продумывай расстановку, балансируй цены и следи за отзывами — от этого зависят трафик и популярность. Работай офлайн, получай бонусы за ночные смены и строй крупнейший шопинг-район, о котором будут говорить все!