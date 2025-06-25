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Cooking Clash (Мод, Много денег)

Cooking Clash (Мод, Много денег) v1.1.0

Поймай ритм кухни, обслужи волну гостей и не дай таймеру взорваться сегодня

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Arcane Miracle Limited
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 18:05
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 514 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

Cooking Clash – аркадный симулятор повара-фронтмена: ты стоишь у плиты, видишь заказы над головами клиентов и в реальном времени собираешь бургеры, супы и молочные коктейли. Каждые пол­минуты появляется новая очередь, и нужно щёлкнуть нужный ингредиент, прожарить его до нужного оттенка, добавить соус и отдать блюдо, пока красная шкала терпения не опустела. Одновременно следишь за кассой, ловишь чаевые и подбираешь разбросанные подносы, ведь чистый зал ускоряет поток посетителей. Первая же «вечерняя волна» бросает интригу: справишься ли ты, когда на экран прилетят сразу десять разноцветных заказов и включится режим пиковой сложности?


Дальше вступают безумные комбо и анти-грубияны. Удержи серию из пяти идеальных блюд — и кухонный бустер ускорит всю технику на 30 %, промахнись по тарелке посетителя-хулигана — придётся гасить штраф, вызывая охранника. В гараже апгрейдов доступно 120 рецептов, шесть кухонь (от суши-баров до фуд-траков) и декоративные скины, которые повышают лимит чаевых. Ежедневные испытания дарят редкие специи, а сезонные события добавляют турнирные таблицы без pay-to-win: победит только тот, кто держит темп и блюдёт качество. Скачивай, надевай виртуальный фартук и докажи, что именно ты способен накормить толпу, пока таймер тикает к нулю!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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