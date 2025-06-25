Описание

Cooking Clash – аркадный симулятор повара-фронтмена: ты стоишь у плиты, видишь заказы над головами клиентов и в реальном времени собираешь бургеры, супы и молочные коктейли. Каждые пол­минуты появляется новая очередь, и нужно щёлкнуть нужный ингредиент, прожарить его до нужного оттенка, добавить соус и отдать блюдо, пока красная шкала терпения не опустела. Одновременно следишь за кассой, ловишь чаевые и подбираешь разбросанные подносы, ведь чистый зал ускоряет поток посетителей. Первая же «вечерняя волна» бросает интригу: справишься ли ты, когда на экран прилетят сразу десять разноцветных заказов и включится режим пиковой сложности?





Дальше вступают безумные комбо и анти-грубияны. Удержи серию из пяти идеальных блюд — и кухонный бустер ускорит всю технику на 30 %, промахнись по тарелке посетителя-хулигана — придётся гасить штраф, вызывая охранника. В гараже апгрейдов доступно 120 рецептов, шесть кухонь (от суши-баров до фуд-траков) и декоративные скины, которые повышают лимит чаевых. Ежедневные испытания дарят редкие специи, а сезонные события добавляют турнирные таблицы без pay-to-win: победит только тот, кто держит темп и блюдёт качество. Скачивай, надевай виртуальный фартук и докажи, что именно ты способен накормить толпу, пока таймер тикает к нулю!