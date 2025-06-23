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Snap Town : Твой город (Мод Меню)

Snap Town : Твой город (Мод Меню) v1.0.0

Восстанови остров, возроди город и стань архитектором новой цивилизации
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Nexelon inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание

Остров-ранее-счастливый, а теперь заваленный обломками, встречает тебя тишиной и запахом пепла. В Snap Town твоя задача — вернуть жизнь улицам: расчистить завалы, построить первые приюты для выживших и запустить цепочку поставок продовольствия. Каждый день ты решаешь, куда направить силы: вырубать лес ради стройматериалов или охранять природу ради будущих урожайных полей; прокладывать дороги через скалистые утёсы или искать объездные пути вдоль побережья. Здесь нет готовых сценариев — ты сам формируешь облик города, и каждое решение отражается в его судьбе.


Погружайся в постройку и исследование: возводи дома, фабрики и мастерские, отправляй экспедиции в заброшенные шахты и бухты за ресурсами, чтобы расширить своё хозяйство. Следи за настроением жителей, балансируй бюджет и укрепляй защиту от внезапных штормов. По мере роста появляются школы, маяки и причалы, открываются новые земли для освоения. Игра работает офлайн, без навязчивых покупок — здесь важно только твоё воображение и умение планировать. Пришло время из руин построить город, которым будут гордиться поколения.


Информация о модах

Меню модов

Много валюты на выигрыш

Валюта никогда не падает

Множитель дохода и опыта

Множитель скорости производства

Примечание : если у вас возникли какие-либо проблемы, попробуйте перезапустить систему или используйте эмулятор.

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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