Snap Town : Твой город (Мод Меню) v1.0.0
Восстанови остров, возроди город и стань архитектором новой цивилизации
Остров-ранее-счастливый, а теперь заваленный обломками, встречает тебя тишиной и запахом пепла. В Snap Town твоя задача — вернуть жизнь улицам: расчистить завалы, построить первые приюты для выживших и запустить цепочку поставок продовольствия. Каждый день ты решаешь, куда направить силы: вырубать лес ради стройматериалов или охранять природу ради будущих урожайных полей; прокладывать дороги через скалистые утёсы или искать объездные пути вдоль побережья. Здесь нет готовых сценариев — ты сам формируешь облик города, и каждое решение отражается в его судьбе.
Погружайся в постройку и исследование: возводи дома, фабрики и мастерские, отправляй экспедиции в заброшенные шахты и бухты за ресурсами, чтобы расширить своё хозяйство. Следи за настроением жителей, балансируй бюджет и укрепляй защиту от внезапных штормов. По мере роста появляются школы, маяки и причалы, открываются новые земли для освоения. Игра работает офлайн, без навязчивых покупок — здесь важно только твоё воображение и умение планировать. Пришло время из руин построить город, которым будут гордиться поколения.
Меню модов
Много валюты на выигрыш
Валюта никогда не падает
Множитель дохода и опыта
Множитель скорости производства
Примечание : если у вас возникли какие-либо проблемы, попробуйте перезапустить систему или используйте эмулятор.
Скачать Snap Town : Твой город (Мод Меню) v1.0.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.