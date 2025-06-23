Описание

Остров-ранее-счастливый, а теперь заваленный обломками, встречает тебя тишиной и запахом пепла. В Snap Town твоя задача — вернуть жизнь улицам: расчистить завалы, построить первые приюты для выживших и запустить цепочку поставок продовольствия. Каждый день ты решаешь, куда направить силы: вырубать лес ради стройматериалов или охранять природу ради будущих урожайных полей; прокладывать дороги через скалистые утёсы или искать объездные пути вдоль побережья. Здесь нет готовых сценариев — ты сам формируешь облик города, и каждое решение отражается в его судьбе.





Погружайся в постройку и исследование: возводи дома, фабрики и мастерские, отправляй экспедиции в заброшенные шахты и бухты за ресурсами, чтобы расширить своё хозяйство. Следи за настроением жителей, балансируй бюджет и укрепляй защиту от внезапных штормов. По мере роста появляются школы, маяки и причалы, открываются новые земли для освоения. Игра работает офлайн, без навязчивых покупок — здесь важно только твоё воображение и умение планировать. Пришло время из руин построить город, которым будут гордиться поколения.