Валькирия Праздный (Мод, Бесплатные награды) 3.6.1
Призывай богов, сражайся с чудовищами и строй свою легенду в мире скандинавских битв
В Valkyrie Idle ты оказываешься в мире, где всё начинается с призыва — одного бога, одной битвы, одного выбора. С этого момента ты ведёшь за собой мифических воинов, которые не забывают, что значит честь, долг и ярость. Против вас — древнее зло, гиганты и враги, о которых слагали саги. Каждая победа — шаг к сбору пантеона, каждая прокачка — усиление перед следующим ударом.
Игра развивается даже когда ты не онлайн. Ты призываешь, усиливаешь, собираешь редких героев, открываешь сцены из скандинавских мифов и двигаешься по цепочке всё более эпичных миссий. Анимации плавные, интерфейс удобный, темп — без суеты, но с чувством, что всё идёт вперёд. Подойдёт, если хочешь что‑то атмосферное, с красивой подачей и возможностью прокачиваться без постоянной привязки к экрану.
1. РАЗБЛОКИРОВАТЬ БАФФ
2. НЕОГРАНИЧЕННЫЙ УЛЬТИМНЫЙ НАВЫК
3. КОМПАНЬОН БЕЗ КЛАССА НАВЫК
4. УВЕЛИЧИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ
5. БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ В МАГАЗИНЕ – вы можете купить предмет бесплатно в обычной категории и других частях магазина. Посмотрите видео для получения дополнительной информации
Примечание : эта игра надежно защищена liapp, ожидайте, что некоторые устройства не будут поддерживаться патчером из-за безопасности игры. Это протестировано на реальном устройстве с root-доступом на телефоне Android 10, 11, 12 и 13, а также на эмуляторе. Не тестировалось на эмуляторе vphonegaga или эмуляторе телефона. ТОЛЬКО VIP-поддержка — бесплатные услуги за использование нашей VIP-поддержки, могут не работать на некоторых рутированных телефонах из-за необходимых требований и спецификаций. Это означает, что я могу принять ручную помощь только для некоторых VIP, если они столкнутся с ошибками при использовании патчера. НЕ злоупотребляйте патчером, чтобы избежать бана.
Необходимые требования:
настоящий телефон с правами root / Magisk / Lposed / HMA / модуль Shamiko / включенный Zygisk.
Руководство :
Установите magisk canary, затем также установите lposed, shamiko и HMA, затем включите zygisk в настройках magisk и включите magisk hide, после того как вы все это настроите, добавьте игру из HMA с помощью управления приложениями и найдите игру, затем заблокируйте некоторые рутированные приложения с помощью галочки. Затем перейдите в lposed, чтобы включить приложение HMA. Затем перейдите в настройки magisk, затем перейдите в denylist, добавьте игру туда и также поставьте галочку. Наконец, перейдите в приложение игры и очистите данные игры, затем перезагрузите телефон. После того, как вы выполнили все эти шаги, откройте игру, чтобы проверить, нет ли ошибки на экране. Вы можете использовать патчер, как только на экране игры не будет проблем. Если вы видите ошибку LIAPP, это означает, что вы не активировали процедуру, указанную здесь. Не говорите мне, что она не работает, так как она была протестирована, за исключением случаев, когда игра обновилась до новой версии, которую нужно было обновить.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.