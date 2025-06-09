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Elite Auto Brasil : Moto Grau (Мод, Без рекламы)

Elite Auto Brasil : Moto Grau (Мод, Без рекламы) 0.24

Тюнинг, мототрюки и бразильские улицы — свобода езды в офлайн-режиме
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Версия:
0.24
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Solty Games Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 464 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Elite Auto Brasil: Moto Grau — это аркадная игра с открытым миром, посвящённая бразильской авто- и мотокультуре. Управляй популярными машинами и мотоциклами, исследуй большие карты и отрабатывай зрелищные манёвры: езда на заднем колесе, резкие повороты, дрифт и многое другое. Игра создана для офлайн-прохождения, но в будущем запланирован и онлайн-режим.


Ты можешь тюнинговать авто, менять внешний вид, улучшать характеристики и кастомизировать транспорт под свой стиль. Атмосфера улиц Бразилии, узнаваемые модели и свобода перемещения делают игру идеальной для тех, кто любит свободную езду и эффектные трюки. Elite Auto Brasil: Moto Grau — это твоя дорога, твои правила и твой ритм города.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Elite Auto Brasil : Moto Grau (Мод, Без рекламы) v0.24 MOD APK

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Скачать Elite Auto Brasil : Moto Grau (Мод, Без рекламы) 464 Мб Ссылка 2 464 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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