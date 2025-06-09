Описание

Elite Auto Brasil: Moto Grau — это аркадная игра с открытым миром, посвящённая бразильской авто- и мотокультуре. Управляй популярными машинами и мотоциклами, исследуй большие карты и отрабатывай зрелищные манёвры: езда на заднем колесе, резкие повороты, дрифт и многое другое. Игра создана для офлайн-прохождения, но в будущем запланирован и онлайн-режим.





Ты можешь тюнинговать авто, менять внешний вид, улучшать характеристики и кастомизировать транспорт под свой стиль. Атмосфера улиц Бразилии, узнаваемые модели и свобода перемещения делают игру идеальной для тех, кто любит свободную езду и эффектные трюки. Elite Auto Brasil: Moto Grau — это твоя дорога, твои правила и твой ритм города.