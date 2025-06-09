Elite Auto Brasil : Moto Grau (Мод, Без рекламы) 0.24
Тюнинг, мототрюки и бразильские улицы — свобода езды в офлайн-режиме
Elite Auto Brasil: Moto Grau — это аркадная игра с открытым миром, посвящённая бразильской авто- и мотокультуре. Управляй популярными машинами и мотоциклами, исследуй большие карты и отрабатывай зрелищные манёвры: езда на заднем колесе, резкие повороты, дрифт и многое другое. Игра создана для офлайн-прохождения, но в будущем запланирован и онлайн-режим.
Ты можешь тюнинговать авто, менять внешний вид, улучшать характеристики и кастомизировать транспорт под свой стиль. Атмосфера улиц Бразилии, узнаваемые модели и свобода перемещения делают игру идеальной для тех, кто любит свободную езду и эффектные трюки. Elite Auto Brasil: Moto Grau — это твоя дорога, твои правила и твой ритм города.
Взлом скорости, без рекламы.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.