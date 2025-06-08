Craft City Block Building (Мод, Без рекламы) 2005
Построй свой идеальный город в мире из блоков — от хижин до небоскрёбов
Craft City Block Building — это песочница с элементами градостроительства, где ты получаешь полную свободу для творчества. Строй дома, прокладывай дороги, возводи небоскрёбы, школы и парки — ты сам проектируешь свой город блок за блоком. Огромный выбор строительных элементов и украшений позволяет воплотить любую идею, от уютного района до футуристического мегаполиса.
Открытый мир даёт возможность исследовать леса, пляжи и горы, находить скрытые зоны и расширять территорию для застройки. Используй телепортацию или полёт, чтобы ускорить строительство и легче ориентироваться. Всё работает офлайн, без доната. Craft City Block Building — это твой мир, твои правила и бесконечное поле для воображения.
Без рекламы
Скачать Craft City Block Building (Мод, Без рекламы) v2005 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.