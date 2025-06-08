Описание

Craft City Block Building — это песочница с элементами градостроительства, где ты получаешь полную свободу для творчества. Строй дома, прокладывай дороги, возводи небоскрёбы, школы и парки — ты сам проектируешь свой город блок за блоком. Огромный выбор строительных элементов и украшений позволяет воплотить любую идею, от уютного района до футуристического мегаполиса.





Открытый мир даёт возможность исследовать леса, пляжи и горы, находить скрытые зоны и расширять территорию для застройки. Используй телепортацию или полёт, чтобы ускорить строительство и легче ориентироваться. Всё работает офлайн, без доната. Craft City Block Building — это твой мир, твои правила и бесконечное поле для воображения.