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Craft City Block Building (Мод, Без рекламы)

Craft City Block Building (Мод, Без рекламы) 2005

Построй свой идеальный город в мире из блоков — от хижин до небоскрёбов
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Версия:
2005
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Global Inc pvt
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:58
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 543 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Craft City Block Building — это песочница с элементами градостроительства, где ты получаешь полную свободу для творчества. Строй дома, прокладывай дороги, возводи небоскрёбы, школы и парки — ты сам проектируешь свой город блок за блоком. Огромный выбор строительных элементов и украшений позволяет воплотить любую идею, от уютного района до футуристического мегаполиса.


Открытый мир даёт возможность исследовать леса, пляжи и горы, находить скрытые зоны и расширять территорию для застройки. Используй телепортацию или полёт, чтобы ускорить строительство и легче ориентироваться. Всё работает офлайн, без доната. Craft City Block Building — это твой мир, твои правила и бесконечное поле для воображения.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Craft City Block Building (Мод, Без рекламы) v2005 MOD APK

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Скачать Craft City Block Building (Мод, Без рекламы) 543 Мб Ссылка 2 543 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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