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Craftsman Zombie Island Horror

Craftsman Zombie Island Horror 1.0

Строй, выживай и отбивайся от зомби — пиксельный ужас начинается с первого блока
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
lienardidev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:25
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 620 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Craftsman Zombie Island Horror — это пиксельная песочница про выживание, строительство и сражения с ордами зомби на заброшенном архипелаге. Каждые 5 минут — выбор: строить укрепления, добывать ресурсы или отбиваться от нежити, наступающей с наступлением ночи. Здесь всё зависит от тебя: хочешь жить — возьми кирку, собери дерево и начни ставить блоки до захода солнца.


Ты сам создаёшь своё укрытие, оружие и даже стиль игры — будь то ремесло, исследование или битва. Мир острова полон секретов, редких материалов и опасных локаций. Постепенно открываются новые рецепты, появляются союзники, а карта заполняется твоими творениями. Присоединяйся к сообществу мастеров, строй то, что спасёт тебя, и проверь, хватит ли у тебя фантазии и храбрости пережить этот пиксельный кошмар.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Craftsman Zombie Island Horror 620 Мб Ссылка 2 620 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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