Описание

Craftsman Zombie Island Horror — это пиксельная песочница про выживание, строительство и сражения с ордами зомби на заброшенном архипелаге. Каждые 5 минут — выбор: строить укрепления, добывать ресурсы или отбиваться от нежити, наступающей с наступлением ночи. Здесь всё зависит от тебя: хочешь жить — возьми кирку, собери дерево и начни ставить блоки до захода солнца.





Ты сам создаёшь своё укрытие, оружие и даже стиль игры — будь то ремесло, исследование или битва. Мир острова полон секретов, редких материалов и опасных локаций. Постепенно открываются новые рецепты, появляются союзники, а карта заполняется твоими творениями. Присоединяйся к сообществу мастеров, строй то, что спасёт тебя, и проверь, хватит ли у тебя фантазии и храбрости пережить этот пиксельный кошмар.