Car Drive Highway Simulator (Мод, Много денег) 2.0
Мчись по трассе, обходи пробки и наслаждайся вождением на полном ходу
Car Drive Highway Simulator — это реалистичный симулятор вождения, созданный для мобильных устройств. Выбирай авто, выезжай на шоссе и наслаждайся свободой движения: пробки, перестроения, обгоны, экстренные торможения — всё как в жизни. Хочешь просто кататься или пройти испытания на время? Здесь есть режим под любое настроение.
Игра радует реалистичной физикой и плавным управлением, а также вариативностью: от утренней езды по городу до скоростного драйва по ночной автомагистрали. Открывай новые машины, зарабатывай очки, меняй камеры и стили вождения. Без доната, офлайн — Car Drive Highway Simulator всегда под рукой, чтобы просто поехать.
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Скачать Car Drive Highway Simulator (Мод, Много денег) v2.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.