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Car Drive Highway Simulator (Мод, Много денег)

Car Drive Highway Simulator (Мод, Много денег) 2.0

Мчись по трассе, обходи пробки и наслаждайся вождением на полном ходу
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Версия:
2.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
JK GAME STUDIO
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Вчера, 23:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 218 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Car Drive Highway Simulator — это реалистичный симулятор вождения, созданный для мобильных устройств. Выбирай авто, выезжай на шоссе и наслаждайся свободой движения: пробки, перестроения, обгоны, экстренные торможения — всё как в жизни. Хочешь просто кататься или пройти испытания на время? Здесь есть режим под любое настроение.


Игра радует реалистичной физикой и плавным управлением, а также вариативностью: от утренней езды по городу до скоростного драйва по ночной автомагистрали. Открывай новые машины, зарабатывай очки, меняй камеры и стили вождения. Без доната, офлайн — Car Drive Highway Simulator всегда под рукой, чтобы просто поехать.


Информация о модах

• Неограниченные золотые монеты

• Бесплатные награды

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 Теги темы: Много денег

Скачать Car Drive Highway Simulator (Мод, Много денег) v2.0 MOD APK

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Скачать Car Drive Highway Simulator (Мод, Много денег) 218 Мб Ссылка 2 218 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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