Описание

Car Drive Highway Simulator — это реалистичный симулятор вождения, созданный для мобильных устройств. Выбирай авто, выезжай на шоссе и наслаждайся свободой движения: пробки, перестроения, обгоны, экстренные торможения — всё как в жизни. Хочешь просто кататься или пройти испытания на время? Здесь есть режим под любое настроение.





Игра радует реалистичной физикой и плавным управлением, а также вариативностью: от утренней езды по городу до скоростного драйва по ночной автомагистрали. Открывай новые машины, зарабатывай очки, меняй камеры и стили вождения. Без доната, офлайн — Car Drive Highway Simulator всегда под рукой, чтобы просто поехать.