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Anime Girlfriend Harem GalGame (Мод Меню)

Anime Girlfriend Harem GalGame (Мод Меню) 0.0.8

Лето, трое девушек и отпуск, в котором всё может стать чем-то большим
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Версия:
0.0.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Chartipedia
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:38
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21
Скриншоты
Описание

В Summer Love – Kiss Sweet Rental Girlfriends Sim ты оказываешься в приморском городке, где всё дышит солнцем, лёгкостью и тем самым «почему бы не попробовать». Три девушки — каждая со своим характером и своей историей — предлагают провести лето вместе. Формально — это аренда. Но всё быстро уходит дальше: взгляды, разговоры, прикосновения, неуверенные шаги от дружбы к чему-то, что может остаться с тобой навсегда.


Ты сам выбираешь, с кем проводить время, что говорить и насколько сближаться. Игра — не про галочки, а про эмоции, неловкие моменты, смех, ревность, откровенность, которая рождается не сразу. История развивается мягко, но искренне, и всё, что ты делаешь — влияет на итог. Работает офлайн, без давления. Если хочется не просто аниме-романа, а чего-то чуть ближе к летней реальности, где всё начинается с простого "а вдруг" — это оно.


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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Anime Girlfriend Harem GalGame (Мод Меню) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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