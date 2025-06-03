Описание

В Summer Love – Kiss Sweet Rental Girlfriends Sim ты оказываешься в приморском городке, где всё дышит солнцем, лёгкостью и тем самым «почему бы не попробовать». Три девушки — каждая со своим характером и своей историей — предлагают провести лето вместе. Формально — это аренда. Но всё быстро уходит дальше: взгляды, разговоры, прикосновения, неуверенные шаги от дружбы к чему-то, что может остаться с тобой навсегда.





Ты сам выбираешь, с кем проводить время, что говорить и насколько сближаться. Игра — не про галочки, а про эмоции, неловкие моменты, смех, ревность, откровенность, которая рождается не сразу. История развивается мягко, но искренне, и всё, что ты делаешь — влияет на итог. Работает офлайн, без давления. Если хочется не просто аниме-романа, а чего-то чуть ближе к летней реальности, где всё начинается с простого "а вдруг" — это оно.