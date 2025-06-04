Описание

Dragon Kingdom: Fantasy City — это расслабляющий симулятор городского строительства с элементами ухода за драконами. Каждые 5 минут ты обустраиваешь уютные средневековые улочки, заселяешь их жителями и наблюдаешь, как крошечные дракончики растут у тебя на глазах. Никаких сражений, таймеров или давления — только покой, забота и постепенное развитие своего волшебного уголка.





Выращивай и скрещивай драконов, открывай новые виды, улучшай их способности и поднимай настроение своему королевству. Каждый дракон уникален и влияет на репутацию города, открывая новые возможности. Украшай территории, строй здания, развивай инфраструктуру — твоя задача сделать мир не только красивым, но и счастливым. Игра подойдёт тем, кто ищет спокойное и уютное приключение с элементами фантазии и доброты.