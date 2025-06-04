Dragon Kingdom: Fantasy City (Мод, Много денег) 1.2.0
Построй свой мир мечты и вырасти собственного дракона — без битв и спешки
Dragon Kingdom: Fantasy City — это расслабляющий симулятор городского строительства с элементами ухода за драконами. Каждые 5 минут ты обустраиваешь уютные средневековые улочки, заселяешь их жителями и наблюдаешь, как крошечные дракончики растут у тебя на глазах. Никаких сражений, таймеров или давления — только покой, забота и постепенное развитие своего волшебного уголка.
Выращивай и скрещивай драконов, открывай новые виды, улучшай их способности и поднимай настроение своему королевству. Каждый дракон уникален и влияет на репутацию города, открывая новые возможности. Украшай территории, строй здания, развивай инфраструктуру — твоя задача сделать мир не только красивым, но и счастливым. Игра подойдёт тем, кто ищет спокойное и уютное приключение с элементами фантазии и доброты.
- Неограниченное количество монет
- Неограниченное золото
- Неограниченные сферы огненного дракона
- Неограниченное количество эссенций
- Неограниченное количество ключей
Примечание: никогда не уменьшайте, сначала нужно набрать достаточное количество.
Скачать Dragon Kingdom: Fantasy City (Мод, Много денег) v1.2.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.