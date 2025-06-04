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Dragon Kingdom: Fantasy City (Мод, Много денег)

Dragon Kingdom: Fantasy City (Мод, Много денег) 1.2.0

Построй свой мир мечты и вырасти собственного дракона — без битв и спешки
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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sparkling Society - Park Building & Island Village
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Вчера, 23:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Dragon Kingdom: Fantasy City — это расслабляющий симулятор городского строительства с элементами ухода за драконами. Каждые 5 минут ты обустраиваешь уютные средневековые улочки, заселяешь их жителями и наблюдаешь, как крошечные дракончики растут у тебя на глазах. Никаких сражений, таймеров или давления — только покой, забота и постепенное развитие своего волшебного уголка.


Выращивай и скрещивай драконов, открывай новые виды, улучшай их способности и поднимай настроение своему королевству. Каждый дракон уникален и влияет на репутацию города, открывая новые возможности. Украшай территории, строй здания, развивай инфраструктуру — твоя задача сделать мир не только красивым, но и счастливым. Игра подойдёт тем, кто ищет спокойное и уютное приключение с элементами фантазии и доброты.


Информация о модах
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные сферы огненного дракона
  • Неограниченное количество эссенций
  • Неограниченное количество ключей

Примечание: никогда не уменьшайте, сначала нужно набрать достаточное количество.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Dragon Kingdom: Fantasy City (Мод, Много денег) v1.2.0 MOD APK

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Скачать Dragon Kingdom: Fantasy City (Мод, Много денег) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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