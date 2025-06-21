android-1.ru / Игры / Симуляторы / Street Bunny (Мод, Без рекламы)
Street Bunny (Мод, Без рекламы)

Street Bunny (Мод, Без рекламы) 2.0.0

Гони по Синсити, рушь препятствия и возрождай районы, спасая кварталы!
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Estoty Riga
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 504 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Street Bunny — харизматичный человекоподобный заяц-механик, который жмёт газ до упора, чтобы отбить родной квартал у банды «Летающие Крысы». Ты вылетаешь из мастерской на дребезжащем пикапе, прыгаешь через мусорные контейнеры, таранить рекламные щиты и собираешь детали, пока над крышами ревут дроны противника. Каждые пять минут решаешь: пробить ли стену склада, чтобы освободить детали редкого двигателя, или вскочить на крышу трамвая и вырвать у бандитов карту тайника. В ночи неон горит багрово, но каждое разбитое препятствие приносит болты, доски и стекло — кирпичики будущего района. Сможешь ли ты не только спасти автомастерскую, но и вернуть улицам прежний блеск?


Твои трофеи сразу уходят в уникальную реставрацию: за 300 гвоздей поднимаешь новую кофейню, за 2 000 болтов — освещаешь целую аллею, что даёт +10 % к доходу и открывает машину-легенду «Roadster-V8». Двадцать апгрейдов шасси меняют манёвренность, а установка турбоупора повышает скорость до 220 км/ч, но пожирает бензин втрое быстрее — решай сам, что важнее на следующей вылазке. Сезонные события привозят ледяные шины для зимних погонь; офлайн-ферма ресурсов капает, даже когда телефон спит; рекламы и обязательного доната нет — только добровольные скины неоновых полос. Подруби нитро, разруши баррикады и докажи, что ни одна «Летающая Крыса» не перепрыгнет зайца с прямым выхлопом!


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Street Bunny (Мод, Без рекламы) v2.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Street Bunny (Мод, Без рекламы) 504 Мб Ссылка 2 504 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Ride for Tips (Мод, Без рекламы)
Ride for Tips (Мод, Без рекламы)
Version: 1.08
Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы)
Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы)
Version: 10.5.1a
BRIO World — Железная дорога (Мод, Unlocked)
BRIO World — Железная дорога (Мод, Unlocked)
Version: 5.2.1
Drive Master Vehicle Simulator (Мод, Без рекламы)
Drive Master Vehicle Simulator (Мод, Без рекламы)
Version: 0.2
Команда Спасателей Глава 5 (Мод, Без рекламы)
Команда Спасателей Глава 5 (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.0
stronger.exe | Clicker Games (Мод, Без рекламы)
stronger.exe | Clicker Games (Мод, Без рекламы)
Version: 0.9.5
Sport Empire (Мод, Без рекламы)
Sport Empire (Мод, Без рекламы)
Version: 0.1.0
Game Parkir Mobil Offline (Мод, Без рекламы)
Game Parkir Mobil Offline (Мод, Без рекламы)
Version: 3.1.1

Отзывы о Street Bunny (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив