Описание

Street Bunny — харизматичный человекоподобный заяц-механик, который жмёт газ до упора, чтобы отбить родной квартал у банды «Летающие Крысы». Ты вылетаешь из мастерской на дребезжащем пикапе, прыгаешь через мусорные контейнеры, таранить рекламные щиты и собираешь детали, пока над крышами ревут дроны противника. Каждые пять минут решаешь: пробить ли стену склада, чтобы освободить детали редкого двигателя, или вскочить на крышу трамвая и вырвать у бандитов карту тайника. В ночи неон горит багрово, но каждое разбитое препятствие приносит болты, доски и стекло — кирпичики будущего района. Сможешь ли ты не только спасти автомастерскую, но и вернуть улицам прежний блеск?





Твои трофеи сразу уходят в уникальную реставрацию: за 300 гвоздей поднимаешь новую кофейню, за 2 000 болтов — освещаешь целую аллею, что даёт +10 % к доходу и открывает машину-легенду «Roadster-V8». Двадцать апгрейдов шасси меняют манёвренность, а установка турбоупора повышает скорость до 220 км/ч, но пожирает бензин втрое быстрее — решай сам, что важнее на следующей вылазке. Сезонные события привозят ледяные шины для зимних погонь; офлайн-ферма ресурсов капает, даже когда телефон спит; рекламы и обязательного доната нет — только добровольные скины неоновых полос. Подруби нитро, разруши баррикады и докажи, что ни одна «Летающая Крыса» не перепрыгнет зайца с прямым выхлопом!