Описание

The Schedule I Project — это симулятор грязного, но прибыльного бизнеса, где ты начинаешь с нуля: без денег, без связей, без ресурсов. Только улица, немного решимости и пара "растений", которые приносят первый нал. Всё — на тебе: от выращивания продукта до сбыта и расчётов с клиентами. Здесь нет инструкций, есть только спрос, риск и твоя способность адаптироваться. Хочешь заработать — думай, считай, двигайся быстро.





С ростом прибыли приходит и новый уровень игры. Открывай прикрытия, отмывай деньги, нанимай персонал, строй логистику. Клиенты разные — кому-то нужно срочно и без шума, кто-то принесёт больше, но может навести проблемы. The Schedule I Project — это про баланс между жадностью и осторожностью. Перестарался — получишь внимание не тех людей. Промедлил — уйдут конкуренты. Здесь империя строится не на мечтах, а на чётких расчётах и железных нервах.