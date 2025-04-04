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The Schedule I Project

The Schedule I Project 1.1

Оригинал

Никто не даст тебе второй шанс — но ты можешь сам себе его создать
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Blingames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

The Schedule I Project — это симулятор грязного, но прибыльного бизнеса, где ты начинаешь с нуля: без денег, без связей, без ресурсов. Только улица, немного решимости и пара "растений", которые приносят первый нал. Всё — на тебе: от выращивания продукта до сбыта и расчётов с клиентами. Здесь нет инструкций, есть только спрос, риск и твоя способность адаптироваться. Хочешь заработать — думай, считай, двигайся быстро.


С ростом прибыли приходит и новый уровень игры. Открывай прикрытия, отмывай деньги, нанимай персонал, строй логистику. Клиенты разные — кому-то нужно срочно и без шума, кто-то принесёт больше, но может навести проблемы. The Schedule I Project — это про баланс между жадностью и осторожностью. Перестарался — получишь внимание не тех людей. Промедлил — уйдут конкуренты. Здесь империя строится не на мечтах, а на чётких расчётах и железных нервах.


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