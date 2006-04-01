Shift & Drift - 3D Car Driving 1.0
Захватывающие трассы и дрифт: мир скорости, точности и экстремальных гонок
Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
4SGamz
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Начни своё приключение в Shift & Drift – 3D-гонках, где каждый поворот, дрифт и ускорение дарят настоящий прилив адреналина. Управляй своим автомобилем на тщательно проработанных трассах, уклоняйся от препятствий и собирай бонусы для улучшения машины. Осваивай быстрые заезды и точные манёвры, совершенствуя навыки, чтобы стать непревзойденным мастером вождения и дрифта.
Погрузись в атмосферу соревнований, где каждое принятое решение влияет на исход гонки, а модернизация автомобиля становится залогом победы. От динамичных заездов до напряжённых испытаний на время – игра дарит возможность проверить свои рефлексы и стратегическое мышление, превращая каждую трассу в арену для настоящих чемпионов.
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