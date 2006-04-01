Описание

Начни своё приключение в Shift & Drift – 3D-гонках, где каждый поворот, дрифт и ускорение дарят настоящий прилив адреналина. Управляй своим автомобилем на тщательно проработанных трассах, уклоняйся от препятствий и собирай бонусы для улучшения машины. Осваивай быстрые заезды и точные манёвры, совершенствуя навыки, чтобы стать непревзойденным мастером вождения и дрифта.





Погрузись в атмосферу соревнований, где каждое принятое решение влияет на исход гонки, а модернизация автомобиля становится залогом победы. От динамичных заездов до напряжённых испытаний на время – игра дарит возможность проверить свои рефлексы и стратегическое мышление, превращая каждую трассу в арену для настоящих чемпионов.