Версия:
1.59
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Hyper RPG Studio
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
164
Описание
Legend Of Ghost Slayer 2 Idle — это захватывающее приключение, в котором вы становитесь Кайреном, воином, стремящимся отомстить за свою мать и восстановить баланс на континенте Люминазия. Некогда мирная земля теперь раздираема чудовищными существами и враждующими семьями, но находка древнего меча "Шэдоурин" меняет всё.
Меч обещает вам невероятную силу и право править в качестве "Правителя Черного Трона". Поднимайтесь, совершенствуйте свои навыки и идите к доминированию над людьми и "Связующими душами". Legend Of Ghost Slayer 2 Idle сочетает динамичный экшен, элементы RPG и увлекательную историю, которая будет держать вас в напряжении на пути к легендарной судьбе.
Информация о модах
- Меню модов
- Повреждать
- Добыча
Показать полностью
Скачать Legend Of Ghost Slayer 2 Idle (Мод меню) v1.59 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer