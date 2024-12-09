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Legend Of Ghost Slayer 2 Idle (Мод меню)

Legend Of Ghost Slayer 2 Idle (Мод меню) 1.59

Эпическое путешествие к власти и мести
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Версия:
1.59
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Hyper RPG Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
164
Скриншоты
Описание

Legend Of Ghost Slayer 2 Idle — это захватывающее приключение, в котором вы становитесь Кайреном, воином, стремящимся отомстить за свою мать и восстановить баланс на континенте Люминазия. Некогда мирная земля теперь раздираема чудовищными существами и враждующими семьями, но находка древнего меча "Шэдоурин" меняет всё.


Меч обещает вам невероятную силу и право править в качестве "Правителя Черного Трона". Поднимайтесь, совершенствуйте свои навыки и идите к доминированию над людьми и "Связующими душами". Legend Of Ghost Slayer 2 Idle сочетает динамичный экшен, элементы RPG и увлекательную историю, которая будет держать вас в напряжении на пути к легендарной судьбе.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Повреждать
  • Добыча
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 Теги темы: Мод меню

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