Описание

Legend Of Ghost Slayer 2 Idle — это захватывающее приключение, в котором вы становитесь Кайреном, воином, стремящимся отомстить за свою мать и восстановить баланс на континенте Люминазия. Некогда мирная земля теперь раздираема чудовищными существами и враждующими семьями, но находка древнего меча "Шэдоурин" меняет всё.





Меч обещает вам невероятную силу и право править в качестве "Правителя Черного Трона". Поднимайтесь, совершенствуйте свои навыки и идите к доминированию над людьми и "Связующими душами". Legend Of Ghost Slayer 2 Idle сочетает динамичный экшен, элементы RPG и увлекательную историю, которая будет держать вас в напряжении на пути к легендарной судьбе.