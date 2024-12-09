android-1.ru / Игры / Симуляторы / Grandzenka: Idle RPG (Мод Меню)
Grandzenka: Idle RPG (Мод Меню)

Grandzenka: Idle RPG (Мод Меню) 1.6.4

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.6.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
gameberry studio(Idle RPG, Simulation)
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
125
Скриншоты
Описание

Grandzenka: Robot Hero - это увлекательная Idle RPG, в которой вы берете на себя роль робота-героя, сражающегося с злом в постапокалиптическом мире, разрушенном в 2030 году. Игра предлагает простое, но захватывающее приключение, которое избавит вас от необходимости долгих гриндовых сессий, позволяя наслаждаться автоматическим прогрессом и развивающимся сюжетом.


Каждый бой в игре приносит вам драгоценные ресурсы, включая до 200 000 драгоценных камней менее чем за 24 часа. Вам предстоит пройти через уникальные подземелья, сражаться с монстрами и получать бесконечные награды, что всегда держит в напряжении. В Grandzenka также присутствует ферма оружия, где вы сможете улучшать свою экипировку и готовиться к новым сражениям.


Управление сражениями доступно как в автоматическом, так и в ручном режиме, что позволяет вам выбирать стратегию, подходящую для разных ситуаций. Система роста робота гибкая и адаптируемая под любой стиль игры, позволяя вам строить уникального героя. Это игра, которая дарит вам множество новых возможностей и контента, делая каждое приключение увлекательным и разнообразным.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Бог Мод

Множитель урона

Множитель XP Earn

Множитель выпадения золота

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Grandzenka: Idle RPG (Мод Меню) v1.6.4 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Grandzenka: Idle RPG (Мод Меню) 350 Мб Ссылка 2 350 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Trading Card Store Simulator (Мод Меню)
Trading Card Store Simulator (Мод Меню)
Version: 1.7.3
Mining Clicker: Axe and Hammer (Мод, Без рекламы)
Mining Clicker: Axe and Hammer (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.53
Restaurant Simulator 3D Bar (Мод меню)
Restaurant Simulator 3D Bar (Мод меню)
Version: 1.0
Idle Bus Station: Тайкун игра (Мод меню)
Idle Bus Station: Тайкун игра (Мод меню)
Version: 1.3.8
Frogs Kitchen (Мод меню)
Frogs Kitchen (Мод меню)
Version: 1.4.4
Prehistoric Craft (Мод, Без рекламы)
Prehistoric Craft (Мод, Без рекламы)
Version: 1.20.1.0
Pikabuu: Antar (Мод, Unlocked)
Pikabuu: Antar (Мод, Unlocked)
Version: 1.3
Age of Sultans: Ottoman Empire (Полная версия)
Age of Sultans: Ottoman Empire (Полная версия)
Version: 1.0.2

Отзывы о Grandzenka: Idle RPG (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив