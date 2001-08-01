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Bus Simulator City Ride (Мод, Много денег)

Bus Simulator City Ride 1.1.4

Много денег
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8
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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
astragon Entertainment GmbH
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 703 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 220
Скриншоты
Описание

Bus Simulator City Ride Mod APK предлагает захватывающее вождение на десяти культовых и сертифицированных автобусах в шумном мегаполисе. Вам доступны автобусы таких производителей, как Alexander Dennis, Blue Bird, BYD, IVECO BUS, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Setra, Volvo и Vicinity Motor Corp. Развивайте свою карьеру, выполняя задания кампании и осваивая новые автобусы, регионы и маршруты.


Поднимайтесь по карьерной лестнице и улучшайте систему общественного транспорта в своем городе, имея полный контроль над тем, что происходит на следующих шагах. Садитесь за руль и прокладывайте маршруты, обеспечивая комфорт и безопасность пассажиров. Вам предстоит столкнуться с разнообразными вызовами и испытаниями, что делает игру динамичной и увлекательной.


Bus Simulator City Ride Mod APK предлагает игрокам захватывающий и реалистичный опыт вождения автобуса в городской среде. Отличная графика и реалистичные детали автобусов создают атмосферу полного погружения. Наслаждайтесь управлением различными моделями автобусов и исследуйте городские дороги, выполняя различные миссии и улучшая свои навыки вождения.


Информация о модах

1. Пройти уровень напрямую

2. Золотые монеты увеличены на 20W

3. Выполнить ежедневные задания (сначала нужно выполнить основное задание)

4. Ускорить игру

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 Теги темы: Много денег

Скачать Bus Simulator City Ride (Мод, Много денег) v1.1.4 MOD APK

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Скачать Bus Simulator City Ride (Мод, Много денег) 703 Мб Ссылка 2 703 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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