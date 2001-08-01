Описание

Bus Simulator City Ride Mod APK предлагает захватывающее вождение на десяти культовых и сертифицированных автобусах в шумном мегаполисе. Вам доступны автобусы таких производителей, как Alexander Dennis, Blue Bird, BYD, IVECO BUS, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Setra, Volvo и Vicinity Motor Corp. Развивайте свою карьеру, выполняя задания кампании и осваивая новые автобусы, регионы и маршруты.





Поднимайтесь по карьерной лестнице и улучшайте систему общественного транспорта в своем городе, имея полный контроль над тем, что происходит на следующих шагах. Садитесь за руль и прокладывайте маршруты, обеспечивая комфорт и безопасность пассажиров. Вам предстоит столкнуться с разнообразными вызовами и испытаниями, что делает игру динамичной и увлекательной.





Bus Simulator City Ride Mod APK предлагает игрокам захватывающий и реалистичный опыт вождения автобуса в городской среде. Отличная графика и реалистичные детали автобусов создают атмосферу полного погружения. Наслаждайтесь управлением различными моделями автобусов и исследуйте городские дороги, выполняя различные миссии и улучшая свои навыки вождения.