Описание

В Zoo Life вы получаете уникальную возможность создать и управлять зоопарком своей мечты. Эта игра-симулятор от Sparkling Society позволяет вам воплотить в жизнь свои идеи о зоопарке и заботиться о его обитателях.





Основной задачей игры является создание уникального и привлекательного зоопарка. Вы можете выбирать разных животных, устанавливать для них подходящие вольеры, заботиться о их благополучии и удовлетворении потребностей. Каждое решение, которое вы принимаете, влияет на успех вашего зоопарка и уровень удовлетворения посетителей.





Zoo Life также предоставляет возможность взаимодействовать с другими игроками, обмениваться редкими животными и создавать уникальные аттракционы для привлечения большего числа посетителей.