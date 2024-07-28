В Zoo Life вы получаете уникальную возможность создать и управлять зоопарком своей мечты. Эта игра-симулятор от Sparkling Society позволяет вам воплотить в жизнь свои идеи о зоопарке и заботиться о его обитателях.
Основной задачей игры является создание уникального и привлекательного зоопарка. Вы можете выбирать разных животных, устанавливать для них подходящие вольеры, заботиться о их благополучии и удовлетворении потребностей. Каждое решение, которое вы принимаете, влияет на успех вашего зоопарка и уровень удовлетворения посетителей.
Zoo Life также предоставляет возможность взаимодействовать с другими игроками, обмениваться редкими животными и создавать уникальные аттракционы для привлечения большего числа посетителей.
1. Неограниченное количество денег.
2. Неограниченное количество золота
никогда не уменьшается.
Скачать Zoo Life: Animal Park Game (Мод, Много денег) v3.4.0 MOD APK
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