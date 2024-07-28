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Zoo Life: Animal Park Game (Мод, Много денег)

Zoo Life: Animal Park Game (Мод, Много денег) 3.4.0

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Версия:
3.4.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Sparkling Society - Build Town City Building Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 932
Скриншоты
Описание

В Zoo Life вы получаете уникальную возможность создать и управлять зоопарком своей мечты. Эта игра-симулятор от Sparkling Society позволяет вам воплотить в жизнь свои идеи о зоопарке и заботиться о его обитателях.


Основной задачей игры является создание уникального и привлекательного зоопарка. Вы можете выбирать разных животных, устанавливать для них подходящие вольеры, заботиться о их благополучии и удовлетворении потребностей. Каждое решение, которое вы принимаете, влияет на успех вашего зоопарка и уровень удовлетворения посетителей.


Zoo Life также предоставляет возможность взаимодействовать с другими игроками, обмениваться редкими животными и создавать уникальные аттракционы для привлечения большего числа посетителей.


Информация о модах

1. Неограниченное количество денег.

2. Неограниченное количество золота

никогда не уменьшается.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Zoo Life: Animal Park Game (Мод, Много денег) v3.4.0 MOD APK

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Скачать Zoo Life: Animal Park Game (Мод, Много денег) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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