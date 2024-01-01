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Boss Stickman (Мод, Много золота)

Boss Stickman (Мод, Много золота) 3.9

9
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CyForce Game Studios
Версия:
3.9
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 81 Мб
id приложения:
com.cfs.ggs.boss.stickman
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
2 793

Boss Stickman - Каждый уровень представляет из себя уникальное испытание, где ваши навыки и реакция будут поставлены на испытание. Враги становятся все умнее и быстрее, поэтому стратегия и быстрое мышление становятся ключевыми моментами для победы. Ваш персонаж, Stickman, может разблокировать новые способности, улучшая свои шансы противостоять более сильным противникам.


Один из наиболее впечатляющих моментов в игре — это ее анимация. Благодаря реализации реальной физики, движения Stickman выглядят гладко и реалистично. Каждый удар, бросок или уклонение выглядят естественно и убедительно.


Более того, игра обладает красочной графикой и захватывающим саундтреком, что погружает игроков еще глубже в мир битв и адреналина. Boss Stickman – это не просто еще одна аркадная игра. Это опыт, который будет держать вас в напряжении с начала и до конца. Так что готовьтесь к битвам, улучшайте своего героя и станьте лучшим в мире Stickman!


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное золото

2. Неограниченный молот

 Теги темы: Много золота

Скачать Boss Stickman (Мод, Много золота) 3.9 взлом

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Скачать Boss Stickman (Мод, Много золота)
81 Мб
Ссылка 2
81 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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