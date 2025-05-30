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Hempire - Plant Growing Game (Мод, Много денег)

Hempire - Plant Growing Game (Мод, Много денег) 2.41.0

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Версия:
2.41.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LBC Studios Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:31
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 006
Скриншоты
Описание

Hempire - это уникальная игра-симулятор, которая предоставляет игрокам возможность создать и управлять собственным бизнесом по выращиванию марихуаны. В игре вам придется построить свою собственную легальную ферму, разработать стратегию выращивания и обработки растений, а также управлять всеми аспектами своего предприятия.


Одной из ключевых особенностей игры является то, что она позволяет игрокам делать свои собственные решения и выбирать собственный путь развития бизнеса. Вы можете разрабатывать уникальные сорта марихуаны, создавать разнообразные продукты на ее основе и продавать их на рынке. Это добавляет элемент стратегии и позволяет каждому игроку применять свой собственный стиль управления. Графика и дизайн игры выполнены на высоком уровне, создавая реалистичную атмосферу исследования и развития фермы. Вся игровая среда оживает благодаря качественным визуальным эффектам.


Кроме того, игра предоставляет игрокам возможность взаимодействовать с другими игроками, обмениваться опытом и ресурсами. Это делает игровой процесс еще более интересным и социальным.



Информация о модах
  • MOD MENU // Не забудьте разрешить наложение/рисование поверх других приложений на Android 6 и выше.
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченные наличные
  • Неограниченное количество ключей
  • Неограниченные кредиты
  • Неограниченное количество удобрений
  • VIP разблокирован

*Меньше шансов на бан Особенности* VIP разблокирован // Неограниченное количество кредитов // Неограниченное количество ключей // вы можете получить бриллианты из ящиков с добычей, которые вы можете купить за кредиты можно найти в игровом магазине при использовании читов. Если вы уже забанены, вы должны использовать программу смены идентификатора устройства.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Hempire - Plant Growing Game (Мод, Много денег) v2.41.0 MOD APK

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Скачать Hempire - Plant Growing Game (Мод, Много денег) 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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