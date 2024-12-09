Idle Bus Station: Тайкун игра (Мод меню) 1.3.7
Постройте свою транспортную империю с нуля
Версия:
1.3.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
REDAPP
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:30
Возраст:
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
185
Описание
Idle Bus Station: Тайкун игра — это идеальная возможность проявить свои навыки управления и стать настоящим магнатом транспортной индустрии. Ваша задача — развивать автобусную станцию, обслуживать растущие потоки пассажиров и оптимизировать ресурсы для максимальной прибыли. Каждое ваше решение влияет на успех и скорость развития вашей империи.
Создавайте удобства для пассажиров, модернизируйте инфраструктуру и добавляйте новые маршруты, чтобы привлечь больше клиентов. Игровой процесс в жанре idle позволяет прогрессировать даже тогда, когда вы офлайн, что делает игру идеальной для всех, кто любит тайкун-симуляторы. Начните с малого и станьте лидером транспортного бизнеса!
Информация о модах
- Меню Мод
- Бесплатные обновления
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