Описание

CarX Drift Racing 3 — это долгожданное продолжение легендарной серии, которое выводит дрифтовые гонки на новый уровень. Эта игра от CarX Technologies подарит вам захватывающий опыт, сочетающий адреналин и мастерство управления. Будь вы опытным дрифт-мастером или новичком, только осваивающим азы, CarX Drift Racing 3 предложит вам уникальные возможности для проявления себя.





Особое внимание уделено точности, контролю и индивидуализации. Настройте свой автомобиль с нуля, осваивайте искусство дрифта на сложных поворотах и соревнуйтесь с другими игроками в глобальном многопользовательском режиме. Улучшенная графика, разнообразие автомобилей и реалистичная физика делают эту игру обязательной для всех любителей дрифтовых гонок. Начните своё путешествие к званию мастера дрифта уже сегодня!