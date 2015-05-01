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CarX Drift Racing 3 (Мод, Без рекламы)

CarX Drift Racing 3 (Мод, Без рекламы) 1.2.0

3
1
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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
CarX Technologies, LLC
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
930
Скриншоты
Описание

CarX Drift Racing 3 — это долгожданное продолжение легендарной серии, которое выводит дрифтовые гонки на новый уровень. Эта игра от CarX Technologies подарит вам захватывающий опыт, сочетающий адреналин и мастерство управления. Будь вы опытным дрифт-мастером или новичком, только осваивающим азы, CarX Drift Racing 3 предложит вам уникальные возможности для проявления себя.


Особое внимание уделено точности, контролю и индивидуализации. Настройте свой автомобиль с нуля, осваивайте искусство дрифта на сложных поворотах и соревнуйтесь с другими игроками в глобальном многопользовательском режиме. Улучшенная графика, разнообразие автомобилей и реалистичная физика делают эту игру обязательной для всех любителей дрифтовых гонок. Начните своё путешествие к званию мастера дрифта уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Увеличить скорость игры
  • Машина не повреждена.
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 Теги темы: Без рекламы

Скачать CarX Drift Racing 3 (Мод, Без рекламы) v1.2.0 MOD APK

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Скачать CarX Drift Racing 3 (Мод, Без рекламы) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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