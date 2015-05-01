Описание

N3Rally — это захватывающая игра, созданная настоящим энтузиастом ралли из Японии. Вас ждут трассы с разнообразными покрытиями, включая асфальт, гравий, лед, снег и песок, которые проходят через живописные ландшафты и меняющиеся погодные условия. От яркого солнца до проливного дождя — каждый заезд станет уникальным испытанием.





Соревнуйтесь в онлайн-рейтингах, стремясь занять первое место на любимом автомобиле. Вас ждут более 40 автомобилей, от серийных моделей до профессиональных раллийных машин, которые можно настраивать по своему вкусу. Исследуйте более 8 трасс с 40 этапами, участвуйте в раллийных событиях и одиночных этапах. N3Rally предлагает кроссплатформенные таблицы лидеров, где вы сможете доказать своё мастерство, показывая лучшие времена. Начните своё раллийное приключение уже сегодня!