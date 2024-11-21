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Driver Stories Open World Two (Мод, Много денег)

Driver Stories Open World Two (Мод, Много денег) 1.7

Преодолейте вызовы природы за рулём мощных машин
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Версия:
1.7
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
SM Games & Apps from Ukraine
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 414 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

Driver Stories Open World Two приглашает вас стать героем удалённых районов, доставляя важные грузы через сложнейшие маршруты. Вас ждут открытые пространства с потрясающими пейзажами: крутые холмы, горные тропы, болотистые дороги и живописные долины. Каждый путь — это вызов вашему мастерству вождения.


Игра предлагает широкий выбор транспортных средств — от внедорожников до мощных грузовиков, каждый из которых обладает уникальными характеристиками для определённых задач. Выполняйте разнообразные миссии, преодолевая грязевые лужи, крутые подъёмы и узкие повороты. Driver Stories Open World Two — это сочетание реализма, приключений и захватывающих испытаний, которые не оставят вас равнодушными.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Driver Stories Open World Two (Мод, Много денег) 414 Мб Ссылка 2 414 Мб
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