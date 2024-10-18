android-1.ru / Игры / Гонки / Highway Overtake - Car Racing (Мод, Без рекламы)
Highway Overtake - Car Racing (Мод, Без рекламы)

Highway Overtake - Car Racing (Мод, Без рекламы) 1.4.1

3
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.4.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
HyperMonk Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 683
Скриншоты
Описание

Highway Overtake приглашает вас испытать адреналиновый драйв на самых оживленных шоссе мира! В этом симуляторе высокоскоростных гонок вам предстоит продемонстрировать свое мастерство и выдержку, маневрируя через плотные потоки машин. Каждое ваше действие имеет значение — будь то плавный обгон или резкий поворот на полном ходу.


Вас ждет захватывающее путешествие по широким дорогам, где вам предстоит постоянно улучшать свои навыки и обновлять свои автомобили, чтобы стать непревзойденным королем шоссе. Реалистичная графика и детализированные звуковые эффекты создают невероятное ощущение скорости и погружают вас в мир, где каждый метр трассы — это испытание на выносливость.


В Highway Overtake каждый автомобиль в вашей коллекции уникален, предлагая собственные особенности, такие как скорость, управляемость и ускорение. Эти характеристики позволят вам подобрать идеальное авто для любой ситуации и всегда оставаться на шаг впереди соперников. Готовы ли вы выйти на трассу и доказать, что именно вы заслуживаете титула короля шоссе?


Информация о модах

Зайдите в игру и нажмите на рекламу, чтобы получить рекламное вознаграждение, не просматривая ее.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Highway Overtake - Car Racing (Мод, Без рекламы) v1.4.1 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Highway Overtake - Car Racing (Мод, Без рекламы) 214 Мб Ссылка 2 214 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Driving Real Race City 3D (Мод, Много денег)
Driving Real Race City 3D (Мод, Много денег)
Version: 1.5.5
Bike games - Driving games (Мод, Unlocked)
Bike games - Driving games (Мод, Unlocked)
Version: 500060
Car Sim | Open World (Мод, Много денег)
Car Sim | Open World (Мод, Много денег)
Version: 5.2
авто гонки экстремальное 3d (Мод, Unlocked)
авто гонки экстремальное 3d (Мод, Unlocked)
Version: 7.7
Moto Rider Bike Race Game (Мод, без рекламы)
Moto Rider Bike Race Game (Мод, без рекламы)
Version: 1.0.3
Drag Racing Bike (Мод, Без рекламы)
Drag Racing Bike (Мод, Без рекламы)
Version: 4.5
Rush X (Мод, Без рекламы)
Rush X (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.1
машина игры без интернета (Мод, Без рекламы)
машина игры без интернета (Мод, Без рекламы)
Version: 33

Отзывы о Highway Overtake - Car Racing (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив