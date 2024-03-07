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OWRC: Гонки с открытым миром (Мод, Много денег)

OWRC: Гонки с открытым миром (Мод, Много денег) 1.0127

Промчитесь по опасным пробкам и участвуйте в гонках на 60 автомобилях
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Скачать (850 Мб)
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Версия:
1.0127
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Free Square Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 850 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 277

Вас ждет OWRC: Гонки с открытым миром, первый в мире Open World Racing, симулятор реального автомобиля. Испытайте сверхреалистичную физику автомобиля и механику дрифта. Почувствуйте себя настоящим уличным гонщиком! Промчитесь по опасным пробкам площадью 100 кв. км или примите участие в сложных гонках на более чем 60 автомобилях популярных производителей — и без необходимости улучшать свой автомобиль после каждой гонки!


Окунитесь в мир уличных гонок и дрифта, где вы сможете участвовать в гонках на 60 автомобилях популярных производителей в одиночном и многопользовательском режимах. Owrc — это гоночная игра с открытым миром, которая предлагает глубокий игровой движок, имитирующий реальную физику автомобиля и механику дрифта. Вы можете участвовать в виртуальных уличных гонках и дрифте, виртуально модифицируя свой собственный автомобиль, соревнуясь на кросс-кантри.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать OWRC: Гонки с открытым миром (Мод, Много денег) 1.0127 взлом

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