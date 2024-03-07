Вас ждет OWRC: Гонки с открытым миром, первый в мире Open World Racing, симулятор реального автомобиля. Испытайте сверхреалистичную физику автомобиля и механику дрифта. Почувствуйте себя настоящим уличным гонщиком! Промчитесь по опасным пробкам площадью 100 кв. км или примите участие в сложных гонках на более чем 60 автомобилях популярных производителей — и без необходимости улучшать свой автомобиль после каждой гонки!





Окунитесь в мир уличных гонок и дрифта, где вы сможете участвовать в гонках на 60 автомобилях популярных производителей в одиночном и многопользовательском режимах. Owrc — это гоночная игра с открытым миром, которая предлагает глубокий игровой движок, имитирующий реальную физику автомобиля и механику дрифта. Вы можете участвовать в виртуальных уличных гонках и дрифте, виртуально модифицируя свой собственный автомобиль, соревнуясь на кросс-кантри.