Описание

Survivor Idle: зомби выживание переносит вас в сердце постапокалиптического мира, где вам предстоит сражаться за свою жизнь. Присоединяйтесь к Стиву Стемпиа, смелому итало-американскому герою, который автоматически уничтожает орды зомби. Улучшайте его характеристики, выполняйте квесты и получайте награды, чтобы стать сильнее и выжить в этом беспощадном мире.





Накопленные средства помогут вам усилить героя и противостоять всё более мощным врагам. Survivor Idle: зомби выживание сочетает динамичный Idle-геймплей с увлекательной системой прогресса, позволяя наслаждаться игрой в любое время. Сможете ли вы захватить Пустошь и победить зомби-монстров? Испытайте себя и начните свой путь к выживанию уже сегодня!