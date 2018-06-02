Survivor Idle: зомби выживание (Мод, Режим бога) 0.11.9.317
Автоматические битвы и выживание в мире зомби
Версия:
0.11.9.317
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Midnite Srl
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
299
Описание
Survivor Idle: зомби выживание переносит вас в сердце постапокалиптического мира, где вам предстоит сражаться за свою жизнь. Присоединяйтесь к Стиву Стемпиа, смелому итало-американскому герою, который автоматически уничтожает орды зомби. Улучшайте его характеристики, выполняйте квесты и получайте награды, чтобы стать сильнее и выжить в этом беспощадном мире.
Накопленные средства помогут вам усилить героя и противостоять всё более мощным врагам. Survivor Idle: зомби выживание сочетает динамичный Idle-геймплей с увлекательной системой прогресса, позволяя наслаждаться игрой в любое время. Сможете ли вы захватить Пустошь и победить зомби-монстров? Испытайте себя и начните свой путь к выживанию уже сегодня!
Информация о модах
1. Режим Бога
2. Высокий урон
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