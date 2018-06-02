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Survivor Idle: зомби выживание (Мод, Режим бога)

Survivor Idle: зомби выживание (Мод, Режим бога) 0.11.9.317

Автоматические битвы и выживание в мире зомби
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Версия:
0.11.9.317
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Midnite Srl
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
299
Скриншоты
Описание

Survivor Idle: зомби выживание переносит вас в сердце постапокалиптического мира, где вам предстоит сражаться за свою жизнь. Присоединяйтесь к Стиву Стемпиа, смелому итало-американскому герою, который автоматически уничтожает орды зомби. Улучшайте его характеристики, выполняйте квесты и получайте награды, чтобы стать сильнее и выжить в этом беспощадном мире.


Накопленные средства помогут вам усилить героя и противостоять всё более мощным врагам. Survivor Idle: зомби выживание сочетает динамичный Idle-геймплей с увлекательной системой прогресса, позволяя наслаждаться игрой в любое время. Сможете ли вы захватить Пустошь и победить зомби-монстров? Испытайте себя и начните свой путь к выживанию уже сегодня!


Информация о модах

1. Режим Бога

2. Высокий урон

 

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 Теги темы: Режим бога

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Скачать Survivor Idle: зомби выживание (Мод, Режим бога) 187 Мб Ссылка 2 187 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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