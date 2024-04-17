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Idle World (Мод, Много денег)

Idle World (Мод, Много денег) 7.2

Используйте кликер для развития планеты из простого начала в сложную экосистему
9
3
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Версия:
7.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HOMA GAMES
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 156 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 126

Idle World - это увлекательная игра-симулятор, которая позволяет вам создать свой собственный мир, аналогичный Земле. В этой игре вы начинаете с примитивного мира, лишенного воды и суши, и вашей задачей является постепенное развитие и трансформация этого мира в собственную планету.


Основной механикой игры является кликер, где вы должны активно нажимать на экран, чтобы создавать элементы и ресурсы. Собирайте энергию и используйте ее для создания воды, суши и других элементов, которые необходимы для развития вашего мира. Постепенно, по мере того как вы разблокируете новые элементы и ресурсы, ваш мир будет эволюционировать, и вы сможете видеть, как он преображается из простого начала в более сложную и разнообразную экосистему.


Игра также предоставляет вам знания о процессах, которые происходят на Земле, и позволяет вам экспериментировать с различными аспектами создания планеты. Это может быть не только увлекательным времяпрепровождением, но и обучающим опытом.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Энергетический множитель
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Разблокированный престиж
  • Скорость игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Idle World (Мод, Много денег) 7.2 взлом

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Скачать Idle World (Мод, Много денег) 156 Мб Ссылка 2 156 Мб

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Отзывы о Idle World (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Да-да
Да-да 17 апреля 2024 17:32
Либо у меня мод сломался, или же всё-таки мод гавной пахнет, заходишь такой а энергии у тебя 2006, и все.. Не больше не меньше, дальше 2006 не уедешь. Так что мод бесполезный..
+1
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