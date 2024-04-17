Idle World - это увлекательная игра-симулятор, которая позволяет вам создать свой собственный мир, аналогичный Земле. В этой игре вы начинаете с примитивного мира, лишенного воды и суши, и вашей задачей является постепенное развитие и трансформация этого мира в собственную планету.





Основной механикой игры является кликер, где вы должны активно нажимать на экран, чтобы создавать элементы и ресурсы. Собирайте энергию и используйте ее для создания воды, суши и других элементов, которые необходимы для развития вашего мира. Постепенно, по мере того как вы разблокируете новые элементы и ресурсы, ваш мир будет эволюционировать, и вы сможете видеть, как он преображается из простого начала в более сложную и разнообразную экосистему.





Игра также предоставляет вам знания о процессах, которые происходят на Земле, и позволяет вам экспериментировать с различными аспектами создания планеты. Это может быть не только увлекательным времяпрепровождением, но и обучающим опытом.