Описание

Dino Bash - это увлекательная игра в жанре экшн-стратегия, бесплатная для мобильных устройств. Хотя есть тактический элемент, по сравнению с типичными играми этого жанра, такими как Clash of Clans или Age of Empires, игровой процесс Dino Bash прост и не включает в себя блокировку слэшей или драматические действия.





История Дино Баш повествует о фантастическом мире, где динозавров атакуют пещерные жители. И единственный способ выжить - это встать и защитить себя. Игра также перенесет вас в Парк Юрского периода. Но в отличие от Jurassic World Evolution или Jurassic World сеттинг Dino Bash более заметен.





Игроки Dino Bash могут использовать множество способов сражаться, например, использовать бомбы с разрушительной силой с извержением вулкана, ледяным льдом, секретными ящиками и метелями. Вы поможете бедным динозаврам защитить свою расу на 75 увлекательных уровнях. Разблокируйте динозавров-тиранов, чтобы собрать силы и победить пещерных жителей, замышляющих украсть яйца.