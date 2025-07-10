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Dino Bash (Мод, Много денег)

Dino Bash (Мод, Много денег) v1.11.3

126
20
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Версия:
1.11.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Tilting Point
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
21 884
Описание

Dino Bash - это увлекательная игра в жанре экшн-стратегия, бесплатная для мобильных устройств. Хотя есть тактический элемент, по сравнению с типичными играми этого жанра, такими как Clash of Clans или Age of Empires, игровой процесс Dino Bash прост и не включает в себя блокировку слэшей или драматические действия.


История Дино Баш повествует о фантастическом мире, где динозавров атакуют пещерные жители. И единственный способ выжить - это встать и защитить себя. Игра также перенесет вас в Парк Юрского периода. Но в отличие от Jurassic World Evolution или Jurassic World сеттинг Dino Bash более заметен.


Игроки Dino Bash могут использовать множество способов сражаться, например, использовать бомбы с разрушительной силой с извержением вулкана, ледяным льдом, секретными ящиками и метелями. Вы поможете бедным динозаврам защитить свою расу на 75 увлекательных уровнях. Разблокируйте динозавров-тиранов, чтобы собрать силы и победить пещерных жителей, замышляющих украсть яйца.


Информация о модах

Много монет

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 Теги темы: Много денег

Скачать Dino Bash (Мод, Много денег) v1.11.3 MOD APK

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Скачать Dino Bash (Мод, Много денег) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Dino Bash (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Атай
Атай 15 декабря 2023 12:50
Это не взломка, там даже нет много монет
+2
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