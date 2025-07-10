Dino Bash - это увлекательная игра в жанре экшн-стратегия, бесплатная для мобильных устройств. Хотя есть тактический элемент, по сравнению с типичными играми этого жанра, такими как Clash of Clans или Age of Empires, игровой процесс Dino Bash прост и не включает в себя блокировку слэшей или драматические действия.
История Дино Баш повествует о фантастическом мире, где динозавров атакуют пещерные жители. И единственный способ выжить - это встать и защитить себя. Игра также перенесет вас в Парк Юрского периода. Но в отличие от Jurassic World Evolution или Jurassic World сеттинг Dino Bash более заметен.
Игроки Dino Bash могут использовать множество способов сражаться, например, использовать бомбы с разрушительной силой с извержением вулкана, ледяным льдом, секретными ящиками и метелями. Вы поможете бедным динозаврам защитить свою расу на 75 увлекательных уровнях. Разблокируйте динозавров-тиранов, чтобы собрать силы и победить пещерных жителей, замышляющих украсть яйца.
Много монет
Скачать Dino Bash (Мод, Много денег) v1.11.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.