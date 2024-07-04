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Gladiator Heroes - файтинг и стратегия (Мод, Бесплатные покупки)

Gladiator Heroes - файтинг и стратегия (Мод, Бесплатные покупки) 3.05.06

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5
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Версия:
3.05.06
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Genera Games
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 436

Gladiator Heroes Clash - это долгожданное продолжение игры, которая уже давно завоевала миллионы загрузок на Google Play. Эта игра придерживается тех же успешных тактик, что и ее предшественники, что делает ее популярной среди геймеров по всему миру.


Игроки, начавшие играть в Gladiator Heroes Clash, могут быстро оценить все жанровые особенности этой игры. Она предлагает увлекательный и захватывающий игровой процесс, который понравится как опытным игрокам, так и новичкам. Кроме того, в Gladiator Heroes Clash появляются новые элементы и моменты, которые делают игру интересной и свежей. Это придает ей новое будущее и позволяет игрокам наслаждаться игровым процессом исключительно.


С миллионами загрузок и популярностью среди игроков, Gladiator Heroes Clash продолжает радовать и привлекать игроков в увлекательный мир битв гладиаторов и стратегических сражений.


Скриншоты

Информация о модах

1. 1 ХИТ

2. РЕЖИМ БОГА

3. МЕНЮ МОДУЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ . Сначала установите игру из Google Play, затем установите модифицированный apk поверх приложения. Используйте обходной apk, если вы не можете войти в игру после выхода из модифицированного apk. повторяйте процедуру до тех пор, пока он не войдет снова. Это только для root, поскольку требуется установка поверх оригинального приложения. Режим бога тоже иногда не работает у какого-то врага. xapk


НУЖЕН ROOT

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Gladiator Heroes - файтинг и стратегия (Мод, Бесплатные покупки) 3.05.06 взлом

Скачать из Google Play
Unsigned [Root] (MOD) 186 Мб Unsigned [Root] (MOD) (Ссылка 2) 186 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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