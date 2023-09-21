Версия:
4.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SEGA
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26 334
Описание
Sonic the Hedgehog для Android переносит игроков обратно в 90-е, когда Соник был символом игровой индустрии. С этим синим ёжиком, который бегает с неимоверной скоростью, игроки отправляются в путешествие по разнообразным уровням, избегая препятствий и собирая золотые кольца. Эта мобильная версия сохраняет всю атмосферу и динамику оригинальной игры, предоставляя оптимизированное управление для сенсорных экранов. С каждым уровнем сложность возрастает, и игрокам придется проявить ловкость и реакцию, чтобы преодолеть всех врагов и препятствий. Игра идеально подходит как для поклонников оригинала, так и для новых игроков, желающих окунуться в мир классических аркад.
Информация о модах
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