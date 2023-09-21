Описание

Sonic the Hedgehog для Android переносит игроков обратно в 90-е, когда Соник был символом игровой индустрии. С этим синим ёжиком, который бегает с неимоверной скоростью, игроки отправляются в путешествие по разнообразным уровням, избегая препятствий и собирая золотые кольца. Эта мобильная версия сохраняет всю атмосферу и динамику оригинальной игры, предоставляя оптимизированное управление для сенсорных экранов. С каждым уровнем сложность возрастает, и игрокам придется проявить ловкость и реакцию, чтобы преодолеть всех врагов и препятствий. Игра идеально подходит как для поклонников оригинала, так и для новых игроков, желающих окунуться в мир классических аркад.



