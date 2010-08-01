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Catapult King (Мод, Много денег)

Catapult King 2.0.63.0

Много денегВстроенный кэш
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Версия:
2.0.63.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wicked Witch
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 283 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 751
Скриншоты
Описание

Catapult King - это захватывающая ролевая игра, которая позволяет вам взять на себя роль героя и отправиться на спасение принцессы. Несмотря на то, что игра была выпущена еще в 2014 году, она остается одной из самых популярных игр в Google Play, и она привлекает как детей, так и взрослых.


Основной игровой механикой Catapult King является стрельба из катапульты. Игроки должны метко прицеливаться и стрелять, чтобы разрушить различные преграды и освободить принцессу от злого дракона. Геймплей в игре динамичный и увлекательный, и вы будете прокачивать свои навыки стрельбы по мере продвижения. Игра также предлагает множество уровней с разнообразными заданиями и головоломками, что делает процесс игры интересным и разнообразным. Catapult King также известен своей красочной графикой и приятным звуковым сопровождением.


Если вы мечтаете стать героем и спасти принцессу, Catapult King предоставит вам эту возможность и обеспечит веселое и захватывающее игровое время.


Информация о модах
  • Неограниченное волшебное зелье
  • Все уровни разблокированы
  • Реклама удалена
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Catapult King (Мод, Много денег) v2.0.63.0 MOD APK

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Скачать Catapult King (Мод, Много денег) 283 Мб Ссылка 2 283 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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