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Minetap – Merge кликер (Мод, Бесплатные покупки)

Minetap – Merge кликер (Мод, Бесплатные покупки) 2.11.0

136
36
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Версия:
2.11.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Geeky House RF
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
56 421
Скриншоты
Описание

Minetap – Merge кликер (Мод, Бесплатные покупки) - Это увлекательный кликер с механикой соединения блоков и крафтом. Если вы хотите отдохнуть и хорошенько расслабится, то эта игра идеально вам подойдёт. Вам предстоит заняться совмещением одинаковых ресурсов на игровом поле, кроме того, вы будете постоянно создавать более сложные материалы.

Управляйте своими ресурсами на игровом поле, крафтите новые предметы, закрепляйте свой прогресс с помощью специальных бустеров.

Добывайте сундуки, добывайте из них разнообразные сундуки, совмещайте одинаковые блоки.


Информация о модах

XP Injection

Большое количество изумрудов (премиальные деньги)
Информация: На некоторых устройствах деньги будут доступны, когда вы разблокируете деревню.

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Minetap – Merge кликер (Мод, Бесплатные покупки) v2.11.0 MOD APK

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Скачать Minetap – Merge кликер (Мод, Бесплатные покупки) 136 Мб Ссылка 2 136 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Minetap – Merge кликер (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 июня 2024 16:17
Гость Дмитрий, Проверили, все верно скачивается. Что за bibe????
-1
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Гость Дмитрий
Гость Дмитрий 22 июня 2024 14:08
Нечего не скачивается нажимаю скачать mine tap а скачивается или bibe или что другое но не mine tap
+4
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