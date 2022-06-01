Описание

Minetap – Merge кликер (Мод, Бесплатные покупки) - Это увлекательный кликер с механикой соединения блоков и крафтом. Если вы хотите отдохнуть и хорошенько расслабится, то эта игра идеально вам подойдёт. Вам предстоит заняться совмещением одинаковых ресурсов на игровом поле, кроме того, вы будете постоянно создавать более сложные материалы.

Управляйте своими ресурсами на игровом поле, крафтите новые предметы, закрепляйте свой прогресс с помощью специальных бустеров.

Добывайте сундуки, добывайте из них разнообразные сундуки, совмещайте одинаковые блоки.