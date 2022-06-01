Версия:
2.11.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Geeky House RF
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
56 421
Описание
Minetap – Merge кликер (Мод, Бесплатные покупки) - Это увлекательный кликер с механикой соединения блоков и крафтом. Если вы хотите отдохнуть и хорошенько расслабится, то эта игра идеально вам подойдёт. Вам предстоит заняться совмещением одинаковых ресурсов на игровом поле, кроме того, вы будете постоянно создавать более сложные материалы.
Управляйте своими ресурсами на игровом поле, крафтите новые предметы, закрепляйте свой прогресс с помощью специальных бустеров.
Добывайте сундуки, добывайте из них разнообразные сундуки, совмещайте одинаковые блоки.
Информация о модах
XP Injection
Большое количество изумрудов (премиальные деньги)
Информация: На некоторых устройствах деньги будут доступны, когда вы разблокируете деревню.
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