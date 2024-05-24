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Tailed Demon Slayer (Мод, Много денег)

Tailed Demon Slayer (Мод, Много денег) 1.6.9

15
12
Скачать (82 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CookApps
Версия:
1.6.9
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
id приложения:
com.cookapps.taileddemonslayer
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
1
Просмотров:
25 138

Tailed Demon Slayer - самый популярный файтинг на сегодняшний день, потому что интерфейс в игре очень хорошо разработан в соответствии с персонажами мультфильмов, а также чрезвычайно новым игровым процессом. Игроки будут участвовать в битве в Бестиа - маленьком городке, наполненном радостью, но после того, как на них напали зомби, в одночасье окрестности стали темными и во власти них. Чтобы спасти окрестности от боссов-нежити, которые доминируют в этом районе, игрок будет играть роль героя, спасающего окрестности. Игроки должны в полной мере использовать способности выбранного ими персонажа и придумать наиболее разумную тактику, чтобы уничтожить этих зомби как можно быстрее.


 Многие монстры и зомби ждут игроков днем и ночью в темном мире, поэтому игроки должны быть осторожны, потому что они могут появиться в любой момент. Оружие в Tailed Demon Slayer приведет игроков к победе быстрее, поскольку игра предоставит игрокам квесты, чтобы получить различное продвинутое оружие. Но чтобы побеждать агрессивных врагов, игрокам необходимо разблокировать навыки и тренироваться, чтобы увеличить силу выбранного ими персонажа. Игроки должны умело собирать и использовать все четыре вида оружия; ваш персонаж станет супергероем и спасет окрестности.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное количество камней
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Множитель здоровья
  • Множитель скорости атаки
  • Множитель скорости передвижения

Примечание. Некоторые устройства не могут использовать этот мод. Игра выдаст ошибку: «В настоящее время сервер находится на техническом обслуживании».


МОД 2


Нет перезарядки навыков

Бог Мод

Монстр 1 ДМГ

Монстр 1 л.с. (Убийство одним ударом)

Мгновенное убийство всех врагов

Время босса перенесено на 100 секунд

Vip Включен

Драгоценные камни / Золото не уменьшаются при расходовании


Примечание:

– Удалите предыдущую версию и устанавливайте новую при каждом обновлении, не беспокойтесь о потере данных.

– “Монстр 1 Hp” / “Монстр 1 DMG” / Время босса перенесено на 100 секунд” будет работать при появлении следующей волны врагов.

-Если вы застряли в “Попробуйте войти”, вы забанены / обнаружены корневой средой.

-Если вы получили “Сообщение об обновлении”, это означает, что ваше устройство несовместимо.

-Не рекомендуется использовать устройство / эмулятор корневой среды, чтобы избежать запрета и совместимости устройств.



МОД 3

[ Меню игрока ]

  • -> режим бога
  • -> Убить одним выстрелом
  • -> Без перезарядки умений

[Добавить меню за убийство]

  • -> Вычесть вместо этого
  • -> Сумма для добавления [0 - 10000]
  • -> Опыт
  • -> Драгоценный камень
  • -> Золото
  • -> Этап
  • -> Обычный вызов
  • -> Премиум призыв
  • -> Специальный призыв
  • -> Камень снаряжения
  • -> Камень навыков
  • -> Укрепить камень
  • -> Пробег питомца
  • -> Пробег оборудования
  • -> Пробег карты монстра
  • -> VIP // Максимальный VIP
  • -> Перезапустить сезонный абонемент
  • -> Максимальный сезонный абонемент
 Теги темы: Много денег

Скачать Tailed Demon Slayer (Мод, Много денег) 1.6.9 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
82 Мб
Ссылка 2 (MOD V1)
82 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Tailed Demon Slayer (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Андрей
Гость Андрей 17 мая 2022 14:36
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-7
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