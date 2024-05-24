Tailed Demon Slayer - самый популярный файтинг на сегодняшний день, потому что интерфейс в игре очень хорошо разработан в соответствии с персонажами мультфильмов, а также чрезвычайно новым игровым процессом. Игроки будут участвовать в битве в Бестиа - маленьком городке, наполненном радостью, но после того, как на них напали зомби, в одночасье окрестности стали темными и во власти них. Чтобы спасти окрестности от боссов-нежити, которые доминируют в этом районе, игрок будет играть роль героя, спасающего окрестности. Игроки должны в полной мере использовать способности выбранного ими персонажа и придумать наиболее разумную тактику, чтобы уничтожить этих зомби как можно быстрее.





Многие монстры и зомби ждут игроков днем и ночью в темном мире, поэтому игроки должны быть осторожны, потому что они могут появиться в любой момент. Оружие в Tailed Demon Slayer приведет игроков к победе быстрее, поскольку игра предоставит игрокам квесты, чтобы получить различное продвинутое оружие. Но чтобы побеждать агрессивных врагов, игрокам необходимо разблокировать навыки и тренироваться, чтобы увеличить силу выбранного ими персонажа. Игроки должны умело собирать и использовать все четыре вида оружия; ваш персонаж станет супергероем и спасет окрестности.