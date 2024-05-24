Tailed Demon Slayer (Мод, Много денег) 1.6.9
Tailed Demon Slayer - самый популярный файтинг на сегодняшний день, потому что интерфейс в игре очень хорошо разработан в соответствии с персонажами мультфильмов, а также чрезвычайно новым игровым процессом. Игроки будут участвовать в битве в Бестиа - маленьком городке, наполненном радостью, но после того, как на них напали зомби, в одночасье окрестности стали темными и во власти них. Чтобы спасти окрестности от боссов-нежити, которые доминируют в этом районе, игрок будет играть роль героя, спасающего окрестности. Игроки должны в полной мере использовать способности выбранного ими персонажа и придумать наиболее разумную тактику, чтобы уничтожить этих зомби как можно быстрее.
Многие монстры и зомби ждут игроков днем и ночью в темном мире, поэтому игроки должны быть осторожны, потому что они могут появиться в любой момент. Оружие в Tailed Demon Slayer приведет игроков к победе быстрее, поскольку игра предоставит игрокам квесты, чтобы получить различное продвинутое оружие. Но чтобы побеждать агрессивных врагов, игрокам необходимо разблокировать навыки и тренироваться, чтобы увеличить силу выбранного ими персонажа. Игроки должны умело собирать и использовать все четыре вида оружия; ваш персонаж станет супергероем и спасет окрестности.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное золото
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченное количество камней
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Множитель здоровья
- Множитель скорости атаки
- Множитель скорости передвижения
Примечание. Некоторые устройства не могут использовать этот мод. Игра выдаст ошибку: «В настоящее время сервер находится на техническом обслуживании».
МОД 2
Нет перезарядки навыков
Бог Мод
Монстр 1 ДМГ
Монстр 1 л.с. (Убийство одним ударом)
Мгновенное убийство всех врагов
Время босса перенесено на 100 секунд
Vip Включен
Драгоценные камни / Золото не уменьшаются при расходовании
Примечание:
– Удалите предыдущую версию и устанавливайте новую при каждом обновлении, не беспокойтесь о потере данных.
– “Монстр 1 Hp” / “Монстр 1 DMG” / Время босса перенесено на 100 секунд” будет работать при появлении следующей волны врагов.
-Если вы застряли в “Попробуйте войти”, вы забанены / обнаружены корневой средой.
-Если вы получили “Сообщение об обновлении”, это означает, что ваше устройство несовместимо.
-Не рекомендуется использовать устройство / эмулятор корневой среды, чтобы избежать запрета и совместимости устройств.
МОД 3
[ Меню игрока ]
- -> режим бога
- -> Убить одним выстрелом
- -> Без перезарядки умений
[Добавить меню за убийство]
- -> Вычесть вместо этого
- -> Сумма для добавления [0 - 10000]
- -> Опыт
- -> Драгоценный камень
- -> Золото
- -> Этап
- -> Обычный вызов
- -> Премиум призыв
- -> Специальный призыв
- -> Камень снаряжения
- -> Камень навыков
- -> Укрепить камень
- -> Пробег питомца
- -> Пробег оборудования
- -> Пробег карты монстра
- -> VIP // Максимальный VIP
- -> Перезапустить сезонный абонемент
- -> Максимальный сезонный абонемент
Скачать Tailed Demon Slayer (Мод, Много денег) 1.6.9 взлом
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