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The Legend of Neverland (Мод меню)

The Legend of Neverland (Мод меню) 1.21.24061205

21
7
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Версия:
1.21.24061205
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GameArk Global
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 237

Мир MMORPG The Legend of Neverland открывается перед глазами игрока с множеством красивых элементов и захватывающей механикой. Игроки будут свободно экспериментировать с разными классами, чтобы выбрать тот, который им подходит. В то же время, механизм силы - это то, что игроки преследуют и находят множество способов увеличить его, чтобы помочь им преодолеть множество сложных врагов и удовлетворить свои потребности.


Опыт игры увлекателен, поскольку вы попадете в страну чудес, где впереди вас ждет множество сюрпризов. В начале игры вы сделаете шаг, который вы часто будете видеть, когда сталкиваетесь с названиями ролевых игр, создающих персонажа. Вы сами создадите персонажа из элементов, которые приносит игра, и этот процесс вызовет волнение у игроков, потому что дизайн этих персонажей похож на персонажей в аниме.



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Скачать The Legend of Neverland (Мод меню) 59 Мб Ссылка 2 59 Мб

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