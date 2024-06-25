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SLIME - ISEKAI Memories (Мод, Режим бога)

SLIME - ISEKAI Memories (Мод, Режим бога) 2.0.30

10
1
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Версия:
2.0.30
Требования:
Android 8.0 и выше
Разработчик:
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 906 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 175

SLIME - ISEKAI Memories основана на популярном аниме "Tensei shitara Slime Datta Ken" и представляет собой уникальное приключение в мире фэнтези. В игре игрокам предстоит взять на себя роль самого слабого и неполезного существа в этом мире и попытаться стать героем, спасая мир от начальной точки слизи. Игра воссоздает знакомых персонажей из аниме, таких как Римуру, Великий Мудрец, Гобта, Шион, Шуна, Бенимару, Габиру и других. Они будут сопровождать игроков в совершенно новых приключениях с сложными испытаниями. Помимо знакомых героев, игроки также познакомятся с новыми персонажами, созданными специально для игры, каждый с уникальными способностями.


История игры разворачивается в середине временной шкалы, что означает, что у персонажа уже есть некоторая стабильная сила. В игре появляется загадочный персонаж по имени Шинша, утверждающий, что она является дочерью Римуру. Эта девушка связана с Изис, ведьмой из "страны зеркал", и вокруг нее много тайн. Игрокам предстоит решать разнообразные головоломки и боевые миссии, чтобы раскрывать загадки этой истории и прийти к окончательному выводу.



Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Автоматическая победа

MOD V2

  • МОД МЕНЮ
  • Режим бога
  • Иссушить врагов
  • Автоматическая победа
  • Множитель урона
  • Множитель защиты


 Теги темы: Режим бога, Встроенный кэш

Скачать SLIME - ISEKAI Memories (Мод, Режим бога) 2.0.30 взлом

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MOD V1 906 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 906 Мб

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Отзывы о SLIME - ISEKAI Memories (Мод, Режим бога)


Комментарии (1)
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Гость Дмитрий
Гость Дмитрий 30 марта 2022 15:17
Обновите мод пожалуйста, заранее спасибо!!!

+2
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