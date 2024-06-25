SLIME - ISEKAI Memories основана на популярном аниме "Tensei shitara Slime Datta Ken" и представляет собой уникальное приключение в мире фэнтези. В игре игрокам предстоит взять на себя роль самого слабого и неполезного существа в этом мире и попытаться стать героем, спасая мир от начальной точки слизи. Игра воссоздает знакомых персонажей из аниме, таких как Римуру, Великий Мудрец, Гобта, Шион, Шуна, Бенимару, Габиру и других. Они будут сопровождать игроков в совершенно новых приключениях с сложными испытаниями. Помимо знакомых героев, игроки также познакомятся с новыми персонажами, созданными специально для игры, каждый с уникальными способностями.





История игры разворачивается в середине временной шкалы, что означает, что у персонажа уже есть некоторая стабильная сила. В игре появляется загадочный персонаж по имени Шинша, утверждающий, что она является дочерью Римуру. Эта девушка связана с Изис, ведьмой из "страны зеркал", и вокруг нее много тайн. Игрокам предстоит решать разнообразные головоломки и боевые миссии, чтобы раскрывать загадки этой истории и прийти к окончательному выводу.



