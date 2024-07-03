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Wild Tamer (Мод, Бесплатные покупки)

Wild Tamer (Мод, Бесплатные покупки) 2.43

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Версия:
2.43
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
111%
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 711

Если вы фанат развлечений, то, может быть, где-то слышали о нем название 111%. Собственно, это известный издатель, владелец игры BBTAN, которая привлекает более 10 миллионов пользователей по всему миру. 111% имеют впечатляющий слоган «Здравствуйте, мы украдем ваше время. Это просто, но затягивает ». Действительно, эти игры, выпущенные компанией, вызывают привыкание у игроков, хотя они разработаны довольно просто. В дополнение к BBTAN, Wild Tamer также является тому подтверждением. И скоро мы узнаем об увлекательных вещах Wild Tamer, узнаем, что это за опыт, 111%!


История Wild Tamer переносит игроков в древние времена, на миллионы лет от мира. В то время наше общество очень дикое, люди живут мало, в основном живые животные. В то время один из наших предков считал, что эти существа обладают потрясающими способностями, помогающими людям укреплять свой разум и увеличивать продолжительность жизни. Появляется таинственный учитель, он верит в это и хочет раскрыть тайны животных. Для этого он должен сначала победить всех животных. Станет ли цель учителя реальностью, обладая способностью общаться и контролировать разум?


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Одно попадание убивает
  • Режим бога
  • Неограниченное количество денег
  • Неограниченные ресурсы  
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Wild Tamer (Мод, Бесплатные покупки) 2.43 взлом

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Скачать Wild Tamer (Мод, Бесплатные покупки) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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