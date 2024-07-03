Если вы фанат развлечений, то, может быть, где-то слышали о нем название 111%. Собственно, это известный издатель, владелец игры BBTAN, которая привлекает более 10 миллионов пользователей по всему миру. 111% имеют впечатляющий слоган «Здравствуйте, мы украдем ваше время. Это просто, но затягивает ». Действительно, эти игры, выпущенные компанией, вызывают привыкание у игроков, хотя они разработаны довольно просто. В дополнение к BBTAN, Wild Tamer также является тому подтверждением. И скоро мы узнаем об увлекательных вещах Wild Tamer, узнаем, что это за опыт, 111%!





История Wild Tamer переносит игроков в древние времена, на миллионы лет от мира. В то время наше общество очень дикое, люди живут мало, в основном живые животные. В то время один из наших предков считал, что эти существа обладают потрясающими способностями, помогающими людям укреплять свой разум и увеличивать продолжительность жизни. Появляется таинственный учитель, он верит в это и хочет раскрыть тайны животных. Для этого он должен сначала победить всех животных. Станет ли цель учителя реальностью, обладая способностью общаться и контролировать разум?