android-1.ru / Игры / Аркады / Swamp Attack 2 (Мод, Много денег)
Swamp Attack 2 (Мод, Много денег)

Swamp Attack 2 (Мод, Много денег) 1.0.70

14
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.70
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hyper Dot Studios Limited
Категория:
Аркады / Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 183 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 780
Скриншоты
Описание

Swamp Attack 2 — это динамичная и увлекательная игра, в которой вы берёте на себя роль Медленного Джо, беззаботно отдыхающего на крыльце своей хижины на болоте. Однако покой Джо внезапно прерывается засадой орды аллигаторов-мутантов, и теперь его задача — отбиться от зловещих существ, спешащих к его дому.


Игрокам предстоит помогать Медленному Джо отражать атаку не только аллигаторов, но и других ужасных монстров: отвратительных крокодилов, злобных бобров и бешеных крыс. Это делает игровой процесс насыщенным и непредсказуемым, заставляя игроков постоянно быть начеку и принимать быстрые решения.


Swamp Attack 2 предлагает динамичный геймплей с множеством монстров, которые требуют различных тактик для отражения. Это делает каждую сессию уникальной и напряжённой, позволяя игрокам испытать свои навыки защиты в условиях, где каждая волна атакующих становится сложнее и опаснее. Это идеальная игра для всех, кто любит динамичные экшены с увлекательным и напряжённым игровым процессом.


Информация о модах
Бесконечные деньги, карточки улучшений и патроны.


Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Swamp Attack 2 (Мод, Много денег) v1.0.70 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Swamp Attack 2 (Мод, Много денег) 183 Мб Ссылка 2 183 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
AFK Arena (Мод, Высокий урон)
AFK Arena (Мод, Высокий урон)
Version: 1.99.02
Subway Princess Runner (Мод, Много денег)
Subway Princess Runner (Мод, Много денег)
Version: 8.2.4
Little Ant Colony - Idle Игра (Мод, Много еды и ДНК)
Little Ant Colony - Idle Игра (Мод, Много еды и ДНК)
Version: 3.4.1
The Bonfire 2: Uncharted Shores Full Version - IAP (Мод, Unlocked)
The Bonfire 2: Uncharted Shores Full Version - IAP (Мод, Unlocked)
Version: 190.4.3
Criminal Case: Mysteries of the Past! (Мод, Много денег)
Criminal Case: Mysteries of the Past! (Мод, Много денег)
Version: 2.38.2
Shortcut Run (Мод, Много денег)
Shortcut Run (Мод, Много денег)
Version: 1.34
Will it Crush (Мод, Много алмазов)
Will it Crush (Мод, Много алмазов)
Version: 1.6.7
9 Months (Мод, Unlocked)
9 Months (Мод, Unlocked)
Version: 1.37.1

Отзывы о Swamp Attack 2 (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Felix85
Felix85 19 января 2025 18:16
2ой уровень проходишь,нажиманшь на 3тий и все чёрный экран и ни чего не происходит. Надо бы исправить
+1
Ответить