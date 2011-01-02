Отправляйтесь в смертельно опасный город, возьмите под свой контроль интересного персонажа стикмена, множество оружия и экипировки - выходите на эти опасные улицы и сражайте своих врагов на повал. Для вас на выбор станет представлено 5 героев с уникальными возможностями и умениями, а еще с вероятностью прокачки больше 20 нужных способностей. Больше 40 обликов орудия вы можете опробовать в Stick Warfare: Blood Strike, начиная от простых пистолетов и доходя до сильных винтовок, дробовиков.





Stick Warfare: Blood Strike повеселит различными игровыми режимами, любой из коих будет истинным тестированием на ловкость, скорость реакции, бдительность и смекалка. Прокачивая свойства героя, вы можете сокрушать ещё более вооруженных до зубов врагов, которые невообразимо резвы и готовы в всякий момент окончить ваше приключение. Вас дожидается минималистичное графическое оформление, оживленный геймплей, размашистый выбор орудия, непростые проверки и богатство игровых режимов.