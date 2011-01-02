android-1.ru / Игры / Stick Warfare: Blood Strike (Мод, Unlocked/много денег)
Stick Warfare: Blood Strike (Мод, Unlocked/много денег)

Stick Warfare: Blood Strike (Мод, Unlocked/много денег) 12.3.0

69
11
Скачать (36 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
12.3.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Team Modernator
Категория:
Игры / На русском / Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
36 340

Отправляйтесь в смертельно опасный город, возьмите под свой контроль интересного персонажа стикмена, множество оружия и экипировки - выходите на эти опасные улицы и сражайте своих врагов на повал. Для вас на выбор станет представлено 5 героев с уникальными возможностями и умениями, а еще с вероятностью прокачки больше 20 нужных способностей. Больше 40 обликов орудия вы можете опробовать в Stick Warfare: Blood Strike, начиная от простых пистолетов и доходя до сильных винтовок, дробовиков.


Stick Warfare: Blood Strike повеселит различными игровыми режимами, любой из коих будет истинным тестированием на ловкость, скорость реакции, бдительность и смекалка. Прокачивая свойства героя, вы можете сокрушать ещё более вооруженных до зубов врагов, которые невообразимо резвы и готовы в всякий момент окончить ваше приключение. Вас дожидается минималистичное графическое оформление, оживленный геймплей, размашистый выбор орудия, непростые проверки и богатство игровых режимов.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег


 Теги темы: Стрелялки, Много денег, Unlocked

Скачать Stick Warfare: Blood Strike (Мод, Unlocked/много денег) 12.3.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Stick Warfare: Blood Strike (Мод, Unlocked/много денег) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Vector Full (Мод, бесплатные покупки)
Vector Full (Мод, бесплатные покупки)
Версия: 2.1.11
Таблица Менделеева 2020 PRO - Химия
Таблица Менделеева 2020 PRO - Химия
Версия: 3.2.9
Powerlust (Мод, Много денег)
Powerlust (Мод, Много денег)
Версия: 1.64.05
Fashion Empire - Бутик-Сим (Мод, Много денег)
Fashion Empire - Бутик-Сим (Мод, Много денег)
Версия: 2.102.43
Man or Vampire (Режим бога)
Man or Vampire (Режим бога)
Версия: 1.6.2
Pixel Combats 2 (Мод, Unlocked/много патронов)
Pixel Combats 2 (Мод, Unlocked/много патронов)
Версия: 1.514
Killer Bean Unleashed (Мод, Много денег)
Killer Bean Unleashed (Мод, Много денег)
Версия: 5.07
DragonVale (Мод, Много денег)
DragonVale (Мод, Много денег)
Версия: 4.30.4

Отзывы о Stick Warfare: Blood Strike (Мод, Unlocked/много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив